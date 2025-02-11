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科技．人文聯合講座／再尋國旅的春天

聯合報／ 郭瓊瑩

今年春節九天連假，歷經地震、疫期以及陸客斷鏈後之國旅依然在療傷復甦中。本以為九天長假應得以有新曙光，惟看桃園機場自一月下旬起，天天客滿的出國人潮，即可預知狀態。假期愈長，出國旅遊人次愈多，但相對地來台旅客並未成長。

觀光署並非無作為，惟過去只予業者最表層「補貼」及觀光客抽獎應急，卻未曾深入治本。出國旅行頻繁者均知國外旅行之樣態選擇性多元，依金額與期待效益有各種套裝行程。台灣坐擁全球獨特生物、景觀與文化多樣性，可惜這些卻均非現今觀光基礎建設及行銷之政策重點。

如果只有一○一、夜市，這些均難以拓展回流人次。「點到點」的友善服務必須跨部門合作連結，包括自機場、旅館提供可及的各種運輸接駁配套資訊與多國語言服務。國旅並非無優質之旅遊環境，惟價格上偏光譜的兩端，且ＣＰ值無法與海外相比。民宿幾乎均萬元起跳，四星級高達三萬元以上，過年期間更漲到離譜。飯店與園區外之整體旅遊動線、景觀品質與服務水平落差太大。

德國、瑞士友人曾說「我喜歡台灣高山之美，但食宿品質太差了」。我們的山屋（Mountain Lodge）一直停留在克難式而非具國際山岳生態旅遊之水平。離島、東海岸尤具地質、歷史文化以及戰地風光魅力，如何經營坑道旅館亦需法規之配套修訂。澎湖有許多閒置的三合院，同樣囿於法規與所有權，也無法像普羅旺斯、普吉島、竹富島…等，一樣得以讓遊客體驗在地風土美景、美食，相對只有財團投資的都會型飯店。

台灣有絕佳的登山、賞鳥、觀星、品茗、衝浪、攀岩…等不同層級之多元旅遊環境資源。惟這些多由「愛好人士」自主發展，對於有規模有深度之生態文化探索之旅，仍有賴政府政策之引導、觀光基礎建設之優化、多元休閒專業技術及語言人才之養成，包括原住民嚮導國際化之賦權與賦能。

Formosa美景之再現，達悟船跨海之旅，環島跳島藍色公路、高乘載量現代化之海上遊艇、小飛機與直升機觀景、觀山…，這些均有其特定受眾。惟全面性、前瞻性之旅遊經濟投資仍欠東風。國旅領銜業者又多以高端旅遊利潤考量，卻漏掉了國外多光譜旅客選擇之需求。鳴日號、海風號、福森號…，這些投資浩大高品質之旅遊體驗其服務乘載量有限。另因少子化，年輕服務人員短缺，開放這類階層之技術型移民尤須有長遠計畫，包括客製型之生態觀察外語導遊等。

自南方四島到山海圳、高山型國家步道…甚而昔日合歡山寒訓基地之再轉型，以及系列「救國團青年活動中心」、「蔣公行館」、「貴賓館」…均是活的觀光旅宿資產，而非只是靜態「文資展示館」。衷心期待國旅再尋新的春天。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

出國旅遊 桃園機場 飯店

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