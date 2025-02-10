科技．人文聯合講座／無它乎 與蛇為鄰時代的問候語

蛇年吉語如果沒有融入閩南語諧音，譬如什（蛇）麼都好、什麼攏好等等，這個年恐怕過得不那麼燦爛，畢竟漢字成語裡面，蛇的負面形象居多。或許大家早已經忘記了，蛇早在殷商時代就成為人們日常打招呼用語。人們見面時，相互問候「無它乎！」這句話就是今日的「您好嗎！」

許慎《說文解字》指出：「它，虫也。從虫而長，象冤曲垂尾形。上古草居，患它，故相問無它乎。凡它之屬皆從它。蛇、它或從虫。」上古人草居，野外雜草遍布，蛇蟄伏其中，稍有不慎，就遭蛇齧，因此彼此見面時，相詢「沒有遇到蛇吧！」（無它乎）這句話可以引申為閩南話「好家在」（幸好）沒有遇到蛇，頗有劫後餘生的慶幸感，蘊含祝福之意。古人第三人稱之「物」、「人」無別，到了唐代，第三人稱才有「他」字出現。晉室一統中國，南方文化日益吃重，特別是東晉南渡，南方濕熱，樹叢多恙蟲，入林不慎則染恙，故而問候語成為「無恙乎」。大家可能會想，蛇出沒於亞熱帶、熱帶，華夏文明發源地的黃河流域，地屬於溫寒哪有蛇的蹤跡呢？

《詩經．衛風：淇奧》：「瞻彼淇奧，綠竹猗猗，有匪君子，如切如磋，如琢如磨。」看那彎彎的淇水岸，綠竹蓊鬱，有位君子，研究學問如切磋骨器般不斷用心，對自己人品像打磨美玉般反覆琢磨。《詩經》不少竹林風光的描述，青草、流水、林木蓊鬱，一片鳥語花香。根據中國氣象學者研究，五千年前的暖濕期亞熱帶北方極限達到天津、北京，公元前三千年到公元前一千年的夏商西周是第一個濕暖期，雨水溫潤，茂竹森林，覆蓋黃河流域，兩岸遍布竹林。眼前竹林蒼翠，才有可能取竹子製成竹簡，溫度高，人們與蛇為鄰。

蛇是地上爬蟲類中最神祕的生物。聖經裡這樣提到亞當與夏娃的故事，夏娃受到蛇的引誘，偷嘗果實。「蛇必受咒詛，從此要用肚子行走及終生吃土；後裔要與女人的後裔彼此為仇，女人的後裔要傷牠的頭，而牠則要傷她們的腳跟」（創3:14-15）。舊約與新約對於蛇的觀點不同，耶穌說：「我差你們去，如同羊進入狼群；所以你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子」（太10:16）。狼群凶狠，耶穌要使徒們如同蛇那樣機伶，躲過世間的邪惡攻擊，服侍神則要如鴿子的溫順。

印度神話有那伽（nāga）神，為河水與大海之掌控者，巨大如蛇，有一頭或者七頭，釋尊修行時，那伽為祂遮蔽風雨，中文則翻譯為龍。金庸武俠小說《天龍八部》，所謂天龍八部乃是天人（或稱天、提婆）、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，修行不究竟卻有神通，佛教引為護法神。在凡間，台灣原住民有巴冷公主與蛇郎君的故事，白蛇傳也有許仙與白娘子的戀情，人蛇之戀十分淒美。

伏羲女媧神話起於東周，兩漢伏羲女媧被描繪為兩個男女身首蛇尾形態。他們尾部交尾纏繞，伏羲拿規與日輪，女媧拿矩與月輪。人神同身，意味著陰陽合媾、時序有節、規矩人文，萬物因此化焉。

「無它乎」一句古老問候語，我們豈有想過，您好我好，相互祝福，您我共榮，家方能為家，社會和諧，國方可為國。

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）