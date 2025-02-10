大屋頂下／川普2.0的美中台關係 台灣要懂得尾巴搖狗

川普1.0在二○一八年掀起美中貿易戰，一舉改變了美中台關係的原本意涵。如今的川普已非1.0，美中台關係也將隨著川普2.0而演化。

川普1.0在二○二○年落選，繼任者拜登的對中政策其實是步武川普的強硬路線，且是變本加厲。但經過四年的美中角力難分難解，其間更爆發了俄烏戰爭，此際的川普2.0在對中國的操作上，似乎減少了一些粗魯，多了幾分細膩。

比如說，拜登四年未踏上中國，川普則放話希望在就職百日內訪華。

川普的「使美國再度偉大」（美國不再偉大），主要是建立在「中國超越美國／中國剝削美國」的民粹論述上，將中國定位為美國「最強大最危險的對手」。

川普承認中國是一個足以與美國分庭抗禮的大國、強國，這一點很重要。也就是川普知道，與中國互動不能目中無人，不能頤指氣使。

且看，川普近期對加拿大、巴拿馬、墨西哥、丹麥、烏克蘭、加蕯的口氣，輕蔑冷血又汙辱，幾近是流氓的語言。但對中國，他邀請習近平參加其就職典禮、渲染他與習近平的「偉大關係」、且在顯然碰了釘子後說並不急著與習近平通話而未翻臉，則是多麼溫柔婉約。川普是個勢利眼。

他說：「中國與美國合作，可以解決全世界所有的問題。」你看，「全世界」、「所有的問題」，皆是全稱命題。多麼抬舉中國，彷彿川普要邀請習近平來分蛋糕了。

這樣的口氣顯示，川普的美中互動將以「交易」為主旋律，未來進入軍事衝突的概率或將降到可以不計。

因為，川普標榜他與眾不同，以「和平締造者」自況且自豪。他不但要終止「別人製造的戰爭」（俄烏戰爭），且要禁止「可能發生的戰爭」（當然包括台海戰爭）。尤其，川普承認中國的強大，他不會將中國看成俄羅斯，更不想把「筆尖台灣」當作烏克蘭。畢竟，2.0的川普是親眼目睹並反對俄烏戰爭的川普。

因此，論及對台海兩岸戰爭的疑慮，川普團隊如今的標準口徑是：不希望它發生，會阻止它發生，會不使它發生。

亦即，美國不想打仗，中共也別想著武統，大家都不要打仗。

川普雖仍重視軍事準備，以實力謀和平。但他顯然不再是以武器庫的清單盱衡世界，而是改以美國進出口的逆差清單來決定其外交操作。

至此，美國的國際關係將以「對外稅務局」（External Revenue Service）為主要象徵，中心思維是割韭菜。

在前述的大背景下，川普2.0美中台關係的可能發展趨向是：

一、美國挑唆或介入兩岸戰爭的概率將大幅降低。二、兩岸各自的對美關係，皆須面向美國的「對外稅務局概念」，則台灣的交易實力遠不如大陸。三、美國的對台軍售，只是對經貿逆差的補償，已無軍事上的真實意義，何況川普也擺明了說台灣太遠不好救。四、然而，川普也絕不會不玩台灣牌。他要用中國來勒索台灣，又用台灣來勒索中國。畢竟，維持兩岸的相互敵對仇恨，對美國有利。只要兩岸繼續相互敵對仇恨，美國就能借題發揮，藉此斂取台灣的「保護費」，並逼迫實現「美積電」。川普對保護「筆尖台灣」的興趣索然，但他會玩弄台灣。

台灣必須警覺。川普已自「從軍備清單看世界」，轉移到「從逆差清單看世界」。他其實不在乎你是不是「美國的民主盟友」，而只看你是不是「美國的韭菜」。當加拿大、丹麥這些美國老牌的「民主盟友」如今陷此境地，台灣有什麼資格以「民主盟友」與他們向美國爭寵？

當前的情勢是：美中的對立必將持續，因為自川普將「不容中國超越美國／不容中國欺負美國」定義為衡量「美國是否再度偉大」的標尺，已成為深刻嵌入美國兩黨鬥爭中的核心民粹意識。只因美國兩黨鬥爭需要中國這個「功能性的敵人」，美中對立就必將持續。

但是，由於俄烏戰爭的教訓，美國（尤其川普）不再想與中國陷入軍事衝突，於是原本美國可能想把台灣當成烏克蘭的念想也就淡出。在川普2.0的架構下，台灣連想作烏克蘭的資格都沒有。何況，作了烏克蘭更必是國破家亡。

在這個「美中繼續對立，但戰爭愈來愈非選項」的「鬥而不破」的大趨勢中，台灣雖可利用美中繼續對立的情勢，但更要警覺必須放棄以「台灣烏克蘭化」來建構台美關係，黃粱夢快快醒來。

美中衝突，已是美國兩黨長期民粹鬥爭中的必要存在，也是美國必將演下去的連續劇。但台灣的頂層目標若是在兩岸和平，就絕對不能跟著美國視兩岸的敵對仇恨為長期及必要的存在，台灣必須走出自己的路，不可被美國挾持。

直面此一新情勢，在美中兩強之間，台灣不能被美國挾持，也要抵抗大陸的壓迫，也就必須找到一個以弱對兩強、以小事兩大的方法，亦即要能尾巴搖狗。

其實，台灣確有兩次尾巴搖狗的重大成就。一次是蔣經國宣布解嚴及開啟兩岸交流。這使得兩岸互動必須受到台灣民主運作的節制，因此就不可能貿然獨立或統一，其影響至今。另一次就是連戰及馬英九主持的「九二共識／一中各表」，居然使「不統／不獨／不武」在二○○八年至二○一六年成為台灣公開主張的兩岸政策，最後且舉行了破天荒的馬習會。後來，中南海稱這八年是兩岸關係最好時期，白宮也稱這八年是台美關係最好時期。

可見，尾巴搖狗確有其事。

這個可以搖兩隻大狗的小尾巴就是中華民國。且看當下：川普為了「使台海戰爭不會發生」，他必定支持以「不改變中華民國的現狀」來穩定大局。焦頭爛額的習近平為處理當下的內憂外患，現在必定是他最希望能穩住「中華民國」的時候。因為，穩住中華民國，也就穩住了大半世界關係。賴清德若能正確站上「定錨中華民國」的制高點，即能緩解美國的挾持及中共的壓迫。

中華民國，回應了美國的「不支持台獨」。中華民國，回應了中共的「反對台獨」。定錨中華民國，是台美中三方的最大公約數。

值此全球「大交易」時代，也正是兩岸「大交易」的契機。台灣應在「大屋頂中國／大屋頂中華」下，以「我不台獨」交易中共的「你不武統」。如此，用「中華民國」穩住了兩岸情勢，台灣即可降低中共的壓迫，亦可減低美國的挾持，在台美中關係建立起台灣的主體性。

定錨中華民國，共構兩岸和平競合，就是尾巴搖狗。