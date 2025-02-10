聽新聞
0:00 / 0:00

院際協調成功之鑰─端望賴總統辭黨主席

聯合報／ 陳長文／中華民國國民、律師、法學教授、良制一國的信仰者（台北市）

賴清德總統今天將依「憲法賦予的權責」召集五院院長會商國政，促進院際協調與合作。筆者推測，此舉或係行使憲法第四十四條所賦予之院際調解權，即「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」

然該權力本應基於總統超然中立之角色，但現實政治使此設計不切實際。況且，目前未知院際協商之「爭執」所在，是否必須召集五院參與，尚存疑問。

回顧歷史，戒嚴及動員戡亂時期，蔣介石與蔣經國總統未曾動用院際調解權，因當時民主法治尚未成熟，且五院皆聽命於統治者，無需調解。李登輝總統一九九一年宣告戡亂終止後召開國是會議以凝聚共識。

陳水扁總統因核四停建爭議擬啟動院際調解，但遭時任立法院長王金平以「行政、立法兩院應各本所司行使職權」為由婉拒。馬英九總統任內曾兩度試圖啟動該權：一是二○一三年九月，時任立法院長王金平涉及關說法務部長曾勇夫，要求對民進黨團總召柯建銘不提起上訴，馬因而以該權召集江宜樺院長等人討論後續處置（二○一七年北檢以洩密罪等罪起訴馬英九；二○一九年高等法院認定馬英九係行使院際調解權，判無罪定讞）。二是太陽花學運期間，遭王金平以「朝野黨團爭議不涉院際調解」拒絕。至於蔡英文總統任內則未啟動院際協調。基上，賴總統如今嘗試院際協調，實凸顯我國憲政運作困境。

一九九七年修憲後，李登輝推動總統直接任命行政院長，無需立法院同意，使行政院長變成總統之執行長，擴張總統權力，府院關係趨於從屬化，如此一來總統再行使院際協調職權，已然無法維持原應有之超然地位，所言所為亦無一言九鼎之效，而取信於眾。

且總統兼任執政黨主席，藉黨紀約束行政權及立院黨團，已非制憲時設想之中立角色。如今賴清德兼任民進黨主席，不免受政黨影響；特別在當前朝小野大之下，民進黨積極推動罷免國民黨立法委員，黨主席主持院際協調，形同球員兼裁判，真值信「賴」嗎？

賴清德可以在民進黨中常會痛批在野黨，再到總統新年談話時繼續譴責在野多數的立法院，這樣的角色錯亂，顯然無法同時兼顧執政黨主席及全國人民的領袖之責。試問，當五院領導人齊聚總統府，賴清德究竟以國家元首自居，還是以執政黨立場與在野黨抗衡？如此尷尬場面，恐連禮賓人員引座時亦能感受彆扭。相較美國總統不兼任執政黨主席，僅為黨員，且憲法無院際調解設計，利益衝突無從發生。

對照《國防法》第六條要求「現役軍人，不得為下列行為︰一、擔任政黨、政治團體或公職候選人提供之職務」，及《法官法》第十五條規定法官「不得參加政黨、政治團體及其活動」，國防法及法官法施行已久，舉輕明重，若總統欲善盡院際調解職責，應超越黨派，守護憲政秩序。

況且，日前賴清德公布《憲法訴訟法》修正條文時，竟對身兼大法官及憲法法庭審判長之司法院代理院長謝銘洋批示「宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序」，如此不知分際，遑論擔院際協調大任？

是以，當今天下午三時，五院院長步入總統府大禮堂後，筆者誠摯期待賴清德總統以國家元首身分堅定宣告：「為確保憲政秩序不受政黨牽絆，並彰顯總統超然中立之立場，本人即刻辭去黨主席職務。」從而使院際協調真具意義，確立五院相互尊重制衡之憲政秩序，方能使「良制」之種子在中華民國台灣地區的民主沃土上開花結果。

憲法法庭 賴清德 馬英九

延伸閱讀

賴清德子弟兵也在罷免名單 林俊憲嗆「好膽就來」正面迎戰

首次院際協商 賴清德、蕭美琴明與五院代表閉門會談95分鐘

影／賴清德明召五院院長 朱立倫籲以和為貴：不然將「以戰止戰」

賴清德明召集院際協商 林俊憲指重點在「總預算爭議」

相關新聞

科技．人文聯合講座／無它乎 與蛇為鄰時代的問候語

蛇年吉語如果沒有融入閩南語諧音，譬如什（蛇）麼都好、什麼攏好等等，這個年恐怕過得不那麼燦爛，畢竟漢字成語裡面，蛇的負面形...

院際協調成功之鑰─端望賴總統辭黨主席

賴清德總統今天將依「憲法賦予的權責」召集五院院長會商國政，促進院際協調與合作。筆者推測，此舉或係行使憲法第四十四條所賦予...

大屋頂下／川普2.0的美中台關係 台灣要懂得尾巴搖狗

川普1.0在二○一八年掀起美中貿易戰，一舉改變了美中台關係的原本意涵。如今的川普已非1.0，美中台關係也將隨著川普2.0...

社會安全網 老人成破口？

高雄近日發生駭人聽聞的連續殺人分屍案，嫌犯為獨居的七十二歲老人，疑涉殺害並分屍三名老婦人，此案不僅在手段上極為殘忍，更顯...

完善社區支持 減少高齡者孤立

高雄市近日發生的分屍命案震驚社會，七十二歲張姓老翁涉嫌殺害並肢解七十一歲趙姓老婦，更在住處發現多組不同女性ＤＮＡ血證，使...

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。