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完善社區支持 減少高齡者孤立

聯合報／ 黃子政／大學兼任講師（高雄市）

高雄市近日發生的分屍命案震驚社會，七十二歲張姓老翁涉嫌殺害並肢解七十一歲趙姓老婦，更在住處發現多組不同女性ＤＮＡ血證，使這起案件從單一凶殺案升級為可能的連續殺人事件。這不僅顯示凶嫌泯滅人性的殘忍，也反映出當代社會高齡犯罪與社區安全的隱憂。

長久以來，社會普遍認為老年人較不容易涉及犯罪，然而近年來高齡犯罪率逐步上升，顯示高齡犯罪已非個案，而是值得關注的社會現象。

高齡者犯罪因素來自一、社會孤立與心理失衡：孤獨是高齡犯罪的重要推手。愈來愈多的高齡者因喪偶、子女疏離或經濟困難，逐漸陷入社會邊緣，內心壓抑無處宣洩，而演變為極端行為。二、經濟壓力與生存困境：高齡者退休後若無足夠的經濟支持，可能因貧困導致犯罪。三、心理疾病與認知退化：某些老年心理或精神疾病可能導致行為失控。根據美國心理學協會的研究，某些老年患者可能因為認知功能退化而變得具攻擊性，甚至無法意識到自己的犯罪行為。

高齡犯罪對社會的巨大影響，包括一、破壞社會信任：高齡犯罪的增加，使得鄰里之間的信任感降低，長者不再是傳統印象中的「慈祥長輩」，而可能是潛在威脅。二、增加社會成本，司法與監獄系統本就負擔沉重，當高齡犯罪者增加，政府須投入更多資源來進行矯正與安置，導致社會成本上升。三、影響家庭結構，當長者犯罪，家屬往往成為受害者之一，無論是心理創傷、社會標籤，或經濟上的壓力，都可能導致家庭破裂。

高齡犯罪與社區安全的問題不能被忽視，在社區安全與犯罪防治的對策方面，首先應強化社區關懷機制，幫助高齡者減少孤立，降低其心理壓力，進而降低犯罪風險。其次要提升社區警覺性與預警機制，社區應發展守望相助制度，透過巡邏與定期關懷訪視，防範潛在危機。再來應加強高齡犯罪矯正與預防教育，監獄與社會福利機構應推動高齡者犯罪矯正計畫，提供心理輔導與法律教育。最後是加強科技監控，社區可透過智慧監控系統及時發現異常行為，讓犯罪無所遁形，藉此嚇阻、消滅犯罪於無形。

高雄這起駭人聽聞的分屍命案提醒我們，社會必須關注高齡者的心理健康、社會關懷與犯罪預防。唯有透過完善的社區支持、有效的警覺機制與適當的法律制度，才能打造一個更安全、和諧的社會。我們不能讓高齡者成為犯罪的受害者或加害者，應共同努力確保安全與人性的光輝。

壓力 高齡者

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