社會安全網 老人成破口？

高雄近日發生駭人聽聞的連續殺人分屍案，嫌犯為獨居的七十二歲老人，疑涉殺害並分屍三名老婦人，此案不僅在手段上極為殘忍，更顯示高齡化社會中部分獨居長者面臨的潛在風險。依媒體報導，張嫌並未顯示明顯精神疾病跡象，但可能具有病態人格，行為模式高度以自我滿足為核心。此事件再度凸顯社會安全網的漏洞，提醒政府與社會必須及早建立更周全的長者照護及身心健康評估機制。

根據內政部統計顯示，六十五歲以上獨居長者的住家數量，二○一三年約廿九點四萬戶，至二○二二年已倍增至五十七點二萬戶；短短十一年間成長近一倍，顯示台灣高齡人口快速增加，獨居現象亦日益普遍。雖然我國老年人口逾四百四十萬，但全國實際列冊需要關懷的僅五萬三千餘人，顯示相較龐大的人口基數，官方介入與支援的覆蓋率仍極其有限；六都列冊比率約一個百分點上下，遠不足以因應高齡化海嘯所帶來的複雜挑戰。

在現今的高齡化社會中，長者孤立化不只可能導致身體健康受到忽視，更容易產生精神層面的孤寂與無助。有些人可能因此走向負面情緒的極端，出現反社會傾向、對社會不滿甚至滋生報復心理；一些長者則因生理或心理需求無法得到適時協助，恐淪為潛在受害者。雖然本案嫌犯是否因獨居而產生偏激行為，仍需經司法調查與精神鑑定才能確定，但其所揭露的隱憂，足以讓人正視獨居長者的複雜處境。在推動高齡照護的同時，若忽略了對心理狀態與人格特質的篩檢與輔導，便無法有效預防此類極端事件。

為了避免此類悲劇重演，政府亟需加強多層次的長者關懷體系。社政、衛政等機關應廣泛與地方鄰里組織、社工團體及民間志工合作，擴大基層訪視與心理關懷；強化衛生單位及長照系統之間的串聯，建立風險預警機制，針對被列管長者或平時難以掌握之弱勢族群，定期追蹤並即時通報，避免高風險個案在不為人知的情況下失去控制。最後，司法部門也需配合，針對高齡案犯之心理與犯罪動機研擬評估標準；若初步判斷可能帶有病態人格，應及早收容或輔導，以避免危及其他民眾安全。

高雄連續殺人分屍案固然驚悚，但其警訊意義遠超過案件本身。面對快速高齡化所帶來的種種社會問題，我們急需更完備的社會安全網機制，透過建立更精細的長者關懷與社會監測系統，確保高風險族群能被及時發現與協助。整合衛生、社福、警政與社區資源，以防止個案陷入孤立或衍生危險行為。只有地方政府、中央機關與民間團體三方通力合作，從社會結構與心理健康層面雙管齊下，建立更嚴密的社會安全網，才可能避免類似悲劇再生。

這起事件是對現行社會安全網嚴苛考驗，提醒我們除了高齡者的基本生活照護之外，更須重視他們內心的需求與潛藏的危機。藉由建立完整的照護機制、預警系統與強化社會安全網，方能讓每位長者在身心層面都能得到周全的關懷，並保障社會的安全與和諧。