星期透視／民進黨內部矛盾與大罷免潮

民進黨立院黨團總召柯建銘年初召開記者會，宣布將對立院正副院長與四十一位藍營立委發動大罷免。為了反制，藍白陣營也點名幾位綠營立委，在年假後進行罷免連署。這無異宣示，台灣政黨的對立，已由立院擴散到社會各角落。原本期待，在這沒有選舉的這一年，政府可以專心處理國際變局與通膨危機，但現在看來造勢動員與對立叫罵又將掩蓋一切。

然而，民進黨此時發動大罷免，怎麼看都時機都不對。

川普上個月就職後，已放話將對各主要貿易國課徵高關稅，預期將影響國際經濟穩定，台灣除了被認為是下波調漲關稅對象，川普更放話要課以台積電一百％關稅，藉以迫使生產線遷到美國。此時此刻，政府應該致力團結朝野，共同面對這前所未有的變局。不此之圖而發動大罷免，無異置民生於不顧。

就政黨實力消長而言，此時也絕非民進黨發動罷免的好時機。賴清德迄今民調支持度仍在過半邊緣徘徊，目前正須展現政績爭取認同，附和罷免恐怕只會讓務實選民失望。此外，民進黨去年罷免基隆市長失敗，今年草屯鎮長補選更以極大差距落空，國民黨剛吞下大補丸，民進黨又來叫陣，顯然不智。

尤其，政黨組織在非選舉年便進入半休眠狀態。但明年地方選舉重要性不亞於民進黨的政權保衛戰，現在出現罷免潮等於迫使國民黨提前操兵。此外，民眾黨因黨主席身陷囹圄，支持者有出走的跡象，藍綠兩黨皆招手喜迎，此時發動罷免只會將小草推向藍營。

合理的揣測，罷免潮的提出，或許是民進黨內部矛盾所導致。

去年底審核總統提名大法官人選時，柯總召竟下令黨籍立委必須投票反對賴清德提名的劉靜怡，否則將開除黨籍。此外，當賴總統在元旦談話中強調；「新的一年，台灣一定要團結一致」，必須「不分黨派共同努力」，話說才三天，柯總召便舉行記者會預告大罷免潮即將來臨，直接打臉黨主席。總統雖然顏面無光，中常會上卻也只能按捺的說「執政團隊沒有內部不同調，只是角色不同」，對大罷免自稱「理解黨團及支持者的心情」。

老於世故的柯總召會有這些挑釁層峰的言行，應是對民進黨內部權位分配的反彈。賴清德個性獨斷，當選後打破了民進黨派系均衡、派系共治的傳統，將權位多數分配給出身南部與自己親近的新潮流成員，連同屬新潮流的中北部從政者也被排除在中常會外，遑論其他派系的成員。因此乃有非賴系成員公開抱怨：「賴退出新潮流，結果新潮流全部上來了。」

故而，柯總召發動大罷免，目的或在藉「黨團自主」，抗拒賴系整碗捧去。賴主席隱忍表示理解，並以「罷免行動都是公民自主」粉飾決策權並未旁落。反正罷免結果若是不如黨意，不愁沒有柯總召扛下責任。但是，將民進黨派系爭鬥置中央，將國家長遠利益放兩旁，民進黨難道不擔心引發全民反彈？（作者為中華戰略學會研究員暨中美文經協會理事）