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停止大罷免 朝野立刻雨過天晴

聯合報／ 吳斯懷／陸軍退役中將（新北市）

現在球局進入決勝關鍵球，兩好球、三壞球、兩出局、藍白滿壘，賴清德主投最後一球，大家屏息以待，台灣的未來居然落到這種下場，讓一個爛投手決定兩千三百萬人民的未來。

不用那麼麻煩，搞什麼「院際協調、共商國是」，把柯建銘、曹興誠兩人搞定，停止大罷免，立刻雨過天晴，陽光普照，只看你想不想真心和解而已。台灣民眾已經看厭了這種爛戲，毫不遮掩地說一套、做一套；唱雙簧、演黑白臉，連小孩子都看懂了，一邊喊團結、一邊鼓動罷免，就是玩假的。

菜市場賣菜的阿嫂，都在問我們賴清德到底在玩什麼？更多人質疑，賴清德當總統能否有效掌握國家機器？當黨主席能不能管理民進黨？怎麼讓柯建銘一個人帶著一群號稱「公民團體」的側翼，主導國家未來？懷疑賴清德是不是被綁架了？否則怎麼會做出一連串蠢事？

曹興誠說，這次罷免不是藍綠對抗，罷免真正的議題是要選擇「反共保台」還是「投共賣台」；他還表示，罷免是反共剿匪，清除內奸的聖戰，是民主對抗專制、自由對抗奴役的「聖戰」。如果賴清德認同曹興誠的謬論，民進黨就等著倒台吧。

明明是民主制度的競爭，雙少數總統、國會席次未過半，彎腰低頭好好協商，綠營學會少數服從多數，藍白多數自然會尊重少數。非要把「投共賣台」扯進來，如果這一局綠營輸了？是不是要靠黑熊部隊發動內戰，由曹興誠領軍發動反共清內奸的「聖戰」？

賴投手，這一球好好投，台灣都靠你了！

曹興誠 罷免 賴清德

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