大屋頂下／美國刀俎 世界魚肉…川普的「新創世紀」

創世紀。上帝說，要有光，就有了光。

川普選前發下豪語：「上任二十四小時內就結束俄烏戰爭。」但有記者在一月二十日就職當日上午問他此語是否還算數？他自嘲說：「我至少還有一下午。」

言語的傲慢、浮誇、尖酸、刻薄、狂妄、煽情、反覆是川普的特質。他的有些論述是雄才大略，但亦多大言不慚。他用這種特異的言語技巧來操作對內對外的政治交易，可能會在攻守博弈後實現有些目標，但他畢竟不是上帝，而只是川普，不可能一一心想事成，上任第一天「在二十四小時內結束俄烏戰爭」就跳了票。

川普說，要有光，就有光了嗎？

他說，遇刺傷耳未死，「是上帝救我一命，要讓美國再度偉大」。這聽來有一點「美國洪秀全」的味道。這種「天選之人／上帝使者」的自況與自戀，使得他自認為是「世界的川普」，要創造「川普的世界」。現在，舉世皆屏息以待自誇「超級瘋狂」的川普演出他的「新創世紀」。

猶如川劇的變臉。川普1.0和川普2.0已不可同日而語。

例如：川普1.0是「孤立主義」，主旋律是「美國自掃門前雪／不問他人瓦上霜」，但2.0已變臉為「擴張主義」。他主張加拿大成為美國第五十一州，要收回巴拿馬運河，且要買下格陵蘭。為什麼？他說只因美國在戰略安全上需要格陵蘭和巴拿馬運河。

凡是川普要的，就應該給他嗎？

在就職演說中，他說：「美國將再次把自己視為一個不斷發展的國家…擴大領土…把國旗飄揚到新的美麗天際線的國家。」

這不是孤立主義，已是擴張主義。

再如：川普1.0主張「保護主義」，但2.0已變臉為「掠奪主義」。川普1.0的主調是「賣慘」，哭訴美國因扮演「世界警察／民主燈塔」的角色而受到全世界的剝削，被世界占盡便宜，因此使「美國不再偉大」。但川普2.0的主調則是「發狠」，如前述對格陵蘭、巴拿馬的輕蔑姿態，根本是「不由分說」的倨傲，甚至野蠻。全世界均應為ＭＡＧＡ（使美國再度偉大）服務，嘸你麥安奈？

至於川普對台灣的「筆尖論」，說台灣偷了美國的晶片生意，該交保護費云云，這種倨傲輕蔑粗鄙的狂態，更已是目中無人了。

至此，守勢的「保護主義」已經變成割韭菜的、攻勢的「掠奪主義」。「使美國再度偉大」，儼然已成川普認為全世界必須肩負的共同承當。如紐約時報所說：「在更有經驗的川普領導下，美國不會接受任何人說不。」

川普說，要有光。但他並非自己創造光源，而是要將加拿大、巴拿馬、格陵蘭、墨西哥、歐盟、日本、韓國、中國、台灣、巴勒斯坦加蕯…都劈成柴，丟進ＭＡＧＡ的熊熊火爐裡。如此，川普就有光了，美國就有光了。

這就是川普的「新創世紀」。他要將世界每一個國家都砍劈成各式各樣的薪柴，例如不容中國強大到塞不進美國的爐子裡，又如烏克蘭則為不使主張結束戰爭的川普丟臉而勢須接受屈辱的失敗，如此這般，將烏克蘭及中國等等一概丟進ＭＡＧＡ的金爐裡，奉養美國，「世界的川普」就能創造「川普的世界」。

蛇年，川普要演出蛇吞象。

使美國再度偉大，就是以天下為ＭＡＧＡ的芻狗。把全世界都劈成柴丟進ＭＡＧＡ的火爐裡，把全世界都割做ＭＡＧＡ的韭菜。

以上描述，也許有些渲染，但也由於省略了一些枝節，應可呈現一個比較清楚的川普主體面貌。

其實，美國自二戰後逐步登上今日不可一世的富強地位，縱因有其得天獨厚的國家機運，也當然是因獲得了一眾盟邦的協力貢獻所致。暫不說別的，美國至今在世界數十國家布建的軍事基地及各類軍事站點超過一千處，且北大西洋公約組織及第一島鏈之類的概念迄今仍然是美國能夠支配世界的主要機制，凡此皆無可否認是使美國「曾經偉大」及「迄今仍然偉大」的真實原因。

但川普只看到世界欠美國的，卻輕估甚至輕蔑世界對美國的支持及貢獻。

川普主義的基調是：使美國再度偉大，且美國必須是「全球舉世唯一永遠絕對偉大的國家」，但美國必須大幅減降其「再度偉大」的外在成本，而全世界皆應成為「使美國再度偉大」的轎夫。

其實，川普的心思並無足怪，因為這也是眾多美國領袖心中的潛在思考。但是，川普竟是如此明目張膽，川普竟是如此生吞活剝，這就摧毀了美國之所以「曾經偉大」的道德燈塔地位。這樣的美國，即使「再度偉大」，亦已不會再是原來的美國了。

話說回頭。當今世界若是出自「創世紀」，則上帝絕不是要創造一個唯我獨尊、睥睨一切的美國來主宰世界，而應是要實現一個在上帝的恩慈下雨露均霑、萬邦共榮的大同世界。這也應當是人類文明的共同終極追求。

然而，川普儼然要僭奪上帝的地位，營造他的「新創世紀」。他的「美國第一」就是要使這個世界變成「美國的世界／川普的世界」，整個世界都要為「美國第一／川普第一」服務。

且看，他居然主張「清空加薩／美國接管」，這正是川普要在加薩上演的「新創世紀」。試問：這是什麼人道方案？這是什麼正義方案？這是什麼碗糕？

川普要格陵蘭，格陵蘭就該俯首奉上嗎？川普要加薩清空，加薩就該清空嗎？

美國刀俎，世界魚肉。上帝能縱容這樣的美國嗎？世界能容忍這樣的美國嗎？這樣的美國如何能稱為「偉大」？

一個世紀以來，美國對世界文明誠有巨大貢獻，這的確是「曾經偉大」及「迄今仍然偉大」的國家。但川普如今以這種「圖窮匕現」的姿態面對世界，欲以帝國主義、單邊主義、例外主義及唯美國主義來建構其「新創世紀」，這究竟是解放美國（他稱二○二五年一月二十日為美國「解放日」），抑或是美國異化與沉淪的肇端，如今尚無答案，但已是全世界必須面對的問題。

世人看川普，應更注意他在就職前夕發行川普幣及梅蘭妮亞幣。這最能看出他對權力肆無忌憚的操弄，及自私、貪婪、無法無天與刀口舔血的性格。川普是一個像希特勒、斯大林、毛澤東一類的人物，無疑是一代梟雄，但未必能成為典範偉人，因此他能否使美國再度偉大亦成懸念。

川普有野心，也有局限。他的野心與局限都是世界的災難。

他說，要有光，卻可能創造了黑暗。

面對川普，台灣必須思考：台灣是待價而沽的格陵蘭嗎？或台灣是等著被玩弄及拋棄的烏克蘭？