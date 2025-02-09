名家縱論／暴走民主下的理性

不久前我們還在談當代民主失能問題的擴散，最近有些國家的民主已經呈現令人駭異的暴走，失能需要的是管理，暴走卻是不定量的不定時炸彈，一發不可收拾。

暴走指的是明顯而巨大的違反或濫用規範，大體又可分兩種截然不同的類型。一是像美國川普總統就職後接二連三的舉措，從國內的拆解機構、調兵驅民、人事清洗，到國際的高額關稅、退出盟約、強勢圈地，幅度之大與速度之快令人瞠目結舌。但這種狂風驟雨式的變革，至少形式上有其高度的民主正當性，川普在美國這樣徹底分權的體制下，同時在總統獨掌的行政權和分屬兩院的立法權獲得勝選，地域上更使所有搖擺州同時翻紅，因此這些可視為政見履行的狂飆，讓反對者幾乎束手無策。

另一種暴走則完全沒有這樣的基礎，剛好相反，在權力結構上別說碾壓對手，根本連抗衡都力有未逮，而其領導人竟因某種神秘民主理念的驅使，不但不循牆而走、戮力結盟，反而高調對抗到底。韓國的尹錫悅總統受不了多數在野黨的頻頻彈劾，突發奇想宣告戒嚴，包圍國會，一晚上就把全世界嚇矇，但其來也速，反而再衰三竭。何其不幸，過去一整年在台灣經歷的，又是另一版本「什麼都做不了」的暴走民主。

換言之，不是美國那種多數決的暴走，而是面對在野多數、什麼都決定不了的少數政府的暴走。他們拆不了房趕不了人，退不了群也圈不了地，只能無所不用其極去搬動理論上不受任何上級支配的獨立機關，去調動早已編組的媒體和鍵盤俠，製造各種應景應時的民氣，也成功鼓動出青鳥黑熊。同樣是暴走，我們這裡比韓國顯然高明的地方，是能濫用規範就不直接違反規範，而且同樣一事無成，但一套接一套，月月都有足可填滿新聞的新戲碼。學憲法的人都知道，「抗多數決」是當代憲法法院監督民主體制所處的共同困境。台灣的暴走民主則給憲法學又貢獻了一個新的難題：如何監督對抗「抗多數決政府」的多數決定？好一個抗抗抗多數決的難題！

好不容易熬過一整年，居然又推出了罷免大戲，即使在政黨政治主導後早已式微的直接民主領域，這種由政黨全面規畫，交給所謂「自主公民團體」執行、重點卻自始放在險勝區挖牆角的所謂大罷免，絕對又是台灣對民主政體的「破壞式創新」，雖然大家都知道，即使再燒掉百億的結果仍是一個少數政府，也不會帶來任何改變！對於總是慨嘆民主政體怎會演變到這種境地的人，或許可以提醒，兩千四百年前的希臘三哲其實已清楚預見民主內含的暴走本質，所以我現在更關注的，毋寧是暴走民主下仍能有多少理性的展現。

就以表面上正處於集體沉默狀態的美國來說，理性的力量還是以不同方式靜靜展現。比如在川普特赦所有國會占領案暴徒後，一名被判刑者的引咎拒絕；在川普就職演說強烈指責ＤＥＩ理念（多元、公平、包容）的種種荒謬，並四處批鬥時，我們也讀到不少就事論事的溫和評論。他如馬里蘭州聯邦法官阻止取消出生公民權，聯合國官員反對美國接管加薩、移置巴勒斯坦人的驚天構想，ＦＢＩ大規模報復性人事整頓部分也被代理局長攔下。在台灣，一位台商面諫賴總統不要推動大罷免，還有不少人以加購表達對路易莎連鎖店堅持營業區去政治化的支持等。對憲法法庭，我更期待國人一起表達最溫暖堅定的信賴。

在我看來，暴走民主會不會演變為專制，關鍵就在理性力量是否存在，而且愈來愈有韌性。相對於大陸，這也是台灣存在的最大意義，請大家仔細想想：沒有了民主，我們到底還有什麼值得堅持的東西？（作者為政大講座教授）