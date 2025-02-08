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大罷免不停 總統真心院際協調？

聯合報／ 吳林鍇／國際戰略研究所成員（馬來西亞吉隆坡）

就在朝野氛圍並沒有伴隨春節假期有所緩和之時，府方昨天突然發布消息，邀請五院院長於十日「共商國是」。

此舉一出，雖然引發了輿論關於五院院長人數不齊，要凝聚社會共識，需邀集主要政黨主席，黨團幹部等話題的爭論。但在此之前，只怕賴要反思，這場由少數綠委主導的大罷免是不是應先喊卡？尤其是，民進黨團總召柯建銘雖抱恙，但依舊一天一臉書貼文，訴求「反擊藍白」，「搶救台灣」，話裡話外就是民意等於罷免。

的確，立委作為民意代表自然與民意息息相關。但明眼人都看得出來，這場由綠營掀起的罷免浪潮，民意只是幌子，掩蓋的是民進黨內部各懷鬼胎，不遵守遊戲規則的「當家鬧事」心態。而在這一現象的背後，更是凸顯部分立委無視民代職責，逾越民代邊界的尷尬與荒誕。

毋庸置疑，良序民主體制的關鍵在於建立回應機制，而這項機制的核心就是民意代表。所以民代的天職是對公眾利益，偏好與需求做出回應，並獲得他們的認可。在現今政治學界的主流觀點中，回應被分為兩個遞進的層次。第一層是傳統的單向回應，即民意代表是公眾利益的忠實代理人，負責為民眾的需求發聲。不過，民眾在強調利益時或許會發生衝突，一些少數與邊緣人士的需求也容易被忽略，這便引出了雙向回應模式，也就是民代需要透過溝通，交流，說服與協商，將民眾的利益按照輕重緩急聚合起來，既惠於多數人，又照顧少數人。

只是無論哪一種回應方式，民意代表的邊界都無法逾越民眾的利益與需求，只能在其之上加以調和，最終達成共識。換句話說，民代可以引導大眾，但不能強加自己的意志給大眾。

以此再來審視綠營近期的罷免行為，自然是荒謬絕倫。

首先，罷免是否為民意訴求本就值得商榷。 《美麗島電子報》一月「國政民調」顯示，逾七成受訪民眾表示沒有必要罷免選區立委，而「新國會智庫」的民調更是指出「雲嘉南」等綠營鐵票區，挺罷免的民眾也不到兩成。

既然主流民意都反對大罷免，那麼何來民進黨高層口中罷免是民意的體現呢？更不用說，一場罷免下來，朝野衝突，浪費公帑，又何以受益於人民？難怪，民進黨內除了幾位不分區立委和南部立委為罷免搖旗吶喊，其他區域立委基本噤若寒蟬。因為他們發現，賴清德所稱「更大的民主」已經使選區民眾不支持罷免。

其次，綠營也不是透過與人民交流，聚合民眾意見，由下而上發動大罷免。而是黨團幹部高坐台北，居高臨下，宛如行政官員對下屬發號施令般，要求人民配合民進黨的政治動員。這項強加個人意志，無視民眾需求，領導式，命令式，使得代表者與被代表者利益完全脫節的行為，恰恰是百年前西方國家早已拋棄的「伯克式受託」，卻被廿一世紀自詡為「民主進步」的綠營人士撿了起來。

所以，民進黨搞大罷免看似是想改變「朝小野大」現狀，實質是綠營部分立委不能忍受昔日權力的喪失，想要延續門庭若市，部會首長不斷「朝拜」的輝煌。而賴清德、卓榮泰、柯建銘等綠營黨政高層們如果一意孤行，放任逾越民意代表邊界的立委胡鬧，最後的結果很可能使得整個民進黨都淪為個人竊取利益的工具。

柯建銘 民進黨 罷免

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