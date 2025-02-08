我執意小兩會溝通 當心弄巧成拙

大陸文旅部日前宣布將恢復上海及福建團客赴台旅遊，滬閩兩地旅遊業者為此組織旅遊踩線團申請二月十日來台，不過陸委會及觀光署要求經觀光小兩會討論再進行，迄今仍未同意此次踩線團來台申請。另一方面，北市府依多年慣例，邀請上海團來台參加台北燈節，第一團原訂由上海市台辦主任金梅率團參加啟燈活動，不過陸委會以送件時間較晚以及上海方面阻撓台商回台參加海基會活動為由駁回申請；而由上海市文旅局副局長金雷率的七人團，也被陸委會封殺，理由為該團行程涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光小兩會溝通後，再行申請。

從上述事件就能看出，賴政府雖一再強調歡迎陸客來台，且不要以政治為前提，但在大陸主動遞出橄欖枝後，賴政府卻又提出循觀光小兩會溝通，其目的昭然若揭，就是能在不承認九二共識的情況下與大陸官方恢復對話。然而大陸當局一直強調沒有九二共識就沒有對話，自然清楚賴政府的盤算，也就不會答應小兩會的互動。於是乎看似兩岸當局對恢復觀光旅遊達成共識，但又在各自堅持下陷入僵局，好不容易盼來的兩岸觀光破冰契機，到頭來又落得一場空。

過去五年間，由於缺少了陸客市場，賴政府肯定清楚台灣觀光旅遊業的慘況。觀光署曾將二○二四年來台外籍旅客目標定在一二○○萬人次，結果去年卻兩度下修目標至七五○萬人次，僅達到疫情前二○一九年高峰時的約六成，也導致台灣觀光逆差再破新高。如今陸方在賴政府不承認九二共識的背景下願意恢復滬閩陸客團來台，已經釋放足夠善意，賴政府卻又設置政治門檻要求陸方妥協，根本是既不友善、也不想互動，讓兩岸關係愈來愈倒退。

維持台海和平推動兩岸溝通是賴總統的承諾，在兩岸執政當局沒有政治互信遲遲無法對話之下，通過兩岸地方政府和民間交流持續堆疊善意乃應有之義。去年底台北上海雙城論壇過後，陸方宣布開放滬閩陸客團來台，賴政府切莫以酸葡萄心理否定交流成果，應積極看待大陸主動遞出的橄欖枝，促成陸客團來台。

賴政府若真的苦民所苦，就不應堅持小兩會要先對話，就像大陸也未堅持台灣政府要承認九二共識才恢復觀光交流。賴政府應展現智慧，先恢復交流再尋求對話機會，只有持續互動交流，才可能打破兩岸政治僵局，進一步促成小兩會甚至其他官方溝通的契機。日後，全面恢復陸客來台旅遊及陸生來台就學，也就能水到渠成。

新年伊始，盼賴政府重視台灣觀光旅遊業者的生計，珍惜陸方遞出的橄欖枝，恢復兩岸觀光正常往來，讓兩岸關係逐步回到正軌。若賴政府執意以小兩會溝通作為兩岸觀光交流的前提，當心弄巧成拙，讓陸客團來台的機會化為泡影。