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兩岸觀光可有六尺巷？

聯合報／ 鄭紹成／中國文化大學國貿系副教授（台北市）

安徽桐城有一「六尺巷」，源起清康熙大學士張英家人翻修家鄉宅邸，因院牆與鄰居屢有爭議，修書向張英求援，張英大氣回詩曰：「千里送書只為牆，讓他三尺又何妨。」而今兩岸觀光開放陷入困境，最新的政治角力是台北市府邀上海賞燈團來台參加台北燈節，上海台辦主任金梅帶隊的團，陸委會以來不及審查為由封殺；第二團也被陸委會退件。此外，福建、上海旅遊踩線團申請十日來台，賴政府亦認為應透過小兩會討論。雙方是否能有六尺巷之寬容與互諒？

先究北京當局是否曾讓三尺呢？平心而論，去載馬習二會，習近平口頭示好：「樂見大陸民眾到台灣看看」可說第一尺；而暑假時開放福建民眾到馬祖、金門觀光可說第二尺；去年底上海市副市長華源在台北雙城論壇的發言，就是第三尺了！

反思台灣，對於兩岸觀光開放不僅未退一尺，反倒「尺尺進逼」。進逼第一尺可追溯至去年春節前一日宣布之「禁團令」，以及宣布大陸地區旅遊橙色警戒；而陸方三尺之讓是否有政治考量？黃口孺子皆知，陸委會卻仍主張觀光開放不應有政治目的，對應上海開放之言提出「三不」原則，此可算台第二尺； 至於陸委會認定華源宣布口說無憑，必須陸方文旅部正式宣布，誰知文旅部官方網站公布後，陸委會又要求需再經「小兩會」討論，此番論調從春節前至節後均未改變，凡此都可算為台灣進逼第三尺。

陸委會近三任執事均出身學界或執教大學，最忌睜眼說瞎話。以邱主委最新發言：「兩岸的人流相當不對稱，台灣去中國大陸的人數是中國大陸來台人數的七倍。」邱主委應知「人流不對稱」癥結為未開放大陸觀光客來台，台灣層層封鎖大陸團客與自由行；而相對應台灣觀光客可自由行至大陸，現亦有灰色地帶，化整為零暗地出團，大陸落地方舉旗成團，政府漠視台灣旅客安全與便利，莫此為甚。

若站在企業經營觀點，一味檢討己方業績不佳，為何不積極開放、爭取市場、擴展業績？唯一理由為「台灣方是以政治目的決定兩岸觀光開放」，從賴清德上任後提出「新兩國論」，直至春節後對台商依舊高言「兩國互不隸屬」。台灣面對陸方回到九二共識呼籲，就是希望以小兩會型式，變相爭取不回到九二共識，官方下轄機構亦可溝通的「再進一尺」。

北京當局若真欲實現陸客來台觀光目的，那與台方進行小兩會討論又如何？如此，台灣就真實質台獨？台灣認為陸方「小氣」，僅開放福建和上海，那陸方若又加碼宣布「直轄市、沿海各省、以至不分地區」均可來台觀光，面對陸客開放龐大商機，台灣執政者再強行鎖台，觀光業者民憤和台人大陸旅遊民怨絕對升高，執政黨只有承受嚴重打擊。

文首張英回文末兩句為：「長城萬里今猶在，不見當年秦始皇。」為官一任，造福不應只有一方，而要顧念廣大從業民眾生計與人民生活旅遊便利和安全，民眾的小事就是從政者的大事。

上海 兩會 陸委會

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