交部應返正台鐵運價方案

台鐵公司董事會二月五日通過運價調整方案，希望調高廿六點八％！在一個高度競爭的市場敢於提高近三成費率，完全不是以客為尊的服務業經營理念。方案中另一個嚇人一跳的數字，是運價的基礎設定公司報酬率是○點三六％！向顧客凶猛的要漲三成，又苛刻自己只求千分之三的卑微獲利率，有這樣經營的公司嗎？要怎麼活下去啊？

為什麼敲鑼打鼓才剛剛周歲的台鐵公司會提報這樣違背常理的服務方案？因為提報者和主管機關都沒把公司當回事，也沒管運價對於市場和乘客的影響。

台鐵公司董總從頭就用過去台鐵局一樣的腦袋提新運價，基本上就是用物價和人資往回推算總成本，減掉票收後，帶著紅字帳簿向部院要補貼。沒有公司思維，沒有顧客策略，甚至完全忽視董事會的角色。五日的董事會成了像皮圖章！

請只顧打會計算盤的諸君想想，為什麼當初你們大老闆總統要成立台鐵公司呢？不就是希望用商場的自主效率來落實安全、賺錢分紅嗎？現在連和營收、市場競爭力大有關聯的票價，都沒有讓具多元背景的董事有足夠參與，太可惜了！也太辜負成立公司的政策初衷了。

現在球傳到交通部手上了！一個違背公司營運ＡＢＣ的台鐵「運價」，要怎麼審議，讓它還有機會在政策輔導下轉換成有商業邏輯，可開拓運輸業務的「票價」方案呢？

首先，環視全球各國都大幅補貼公共運輸，當作是對國民基本「民行」的照顧，進而鼓勵減碳。台鐵局數十年來承補貼之惠，一向可以用低票價服務大眾。這個原則不但必然延續到台鐵公司，甚至還該配合已實施的TPASS加碼，讓目前補貼通勤族的特別預算常態化和法制化。

有了這個政策方向和財源，交通部大可以在運價中加進補貼，讓乘客大眾所付的票價不用調漲到三成。（例如台鐵票價只漲十五％，其他政府吸收）

當然，這樣做不是白便宜了台鐵公司，台鐵公司相對的要限期提出調漲十五％對運量的影響，包括都會通勤、長途城際和東部休旅，以及各類市場的短中長期預估。

我們也樂見台鐵公司在政府補助、有了財務底氣後，勇於提出更彈性的經營策略。例如：針對老顧客，有優惠方案，不必全面調漲十五％；又如分析東部休旅乘客，仿航空業提出季節彈性票價。

以上這些以公司成長為核心的運輸版票價構想，原本就應該由公司提報，才不枉為龍頭客運公司首屆董事會。如今審議程序正式啟動，遲到三十年的公義，該怎麼看待呢？請交通部不要只計較多年通膨成本面，敬請朝提升國家公共運量，藉補貼輔導公司發展，從大處高處思考此刻的公司定位與票價補助。台鐵公司版運價雖讓人失望，交通部的運輸版票價案，仍然還可以返正，成就多贏；仍然可以讓成立台鐵公司拉高到更具前瞻的視野！