與其禁止 不如有效規範AI模型

中國杭州深度求索公司發布DeepSeek-R1模型，既供免費下載亦開放原始碼，引發熱潮。因此ＡＩ模型的功能極強，就不免有侵害隱私、資安外洩、智慧財產權侵害、言論自我審查等等疑慮，致有不少國家下令公部門禁止使用。惟這些質疑顯非DeepSeek所獨有，而是普遍存在於所有生成式ＡＩ上，故面對不斷推陳出新的ＡＩ模型，恐非禁止，而是如何以法律有效監管的問題。

任何生成式ＡＩ都須經過人類的訓練，這有賴於大量數據與資料。只是這些龐大的資訊不經由事先的合法授權或同意，就必會涉及個資及智慧財產權之侵害。在ＡＩ完成學習並已進入實用階段下，藉由其強大的搜尋與分析能力，也會涉及更大量、更廣泛的權利侵害。事實上，引領ＡＩ風潮的OpenAI在這幾年，即面對來自紐約時報、馬斯克等的集體求償訴訟。

其次，這些用以訓練ＡＩ的龐雜資訊勢必得先去除錯誤、偏見、歧視的訊息，但到底哪些資料該去除，卻又不脫人類的主觀判斷。現行ＡＩ仍須藉由人類訓練，就不可能是絕對客觀，故以DeepSeek為例，雖可指摘其帶有中國偏見，但同樣的指摘，亦可適用於ChatGpt帶有的美國偏見。更重要的是，只要這些ＡＩ開放原始碼，任何人都可以此為基礎，根據自己喜好而訓練出屬於自我特性之模型。

故在ＡＩ發展與使用不可逆的情勢下，各國勢必得有新的法制監管與因應。以全世界第一部ＡＩ法，即歐盟人工智慧法來說，將ＡＩ所可能帶來的危害加以層級化，即不可接受風險、高風險、有限風險與低風險，並因此為寬嚴密度的不同規範，其中自屬不可接受與高風險ＡＩ該如何規範，最應受關注。

所謂不可接受風險的ＡＩ系統，如使用欺瞞手段影響人類決定，或利用人性弱點影響人類做出傷害行為，甚或使用生物或人臉辨識系統來為種族、意識形態、政治傾向等之分類與探知，皆屬嚴重侵害人類權利，除少數為偵查特定犯罪之外，都應全面禁止。而此最高風險系統之禁止，也從今年二月二日開始生效，違者最高可處三千五百萬歐元罰金。

至於高風險的ＡＩ，如現今已被運用於醫療、教育、交通等事務者，只要能符合歐盟相關規範，就可進入市場，但業者須負有風險評估、人類可為控制、訓練學習與輸出的透明性等義務，以確保人類不受傷害；故歐盟的人工智慧法，似已為ＡＩ不能超越人類畫出一條紅線。

惟對於風險高低的界分仍屬模糊，勢必要有更具體的準則；至於對不可接受風險的ＡＩ，所謂禁止，到底是禁止運用，還是連開發都不行，恐也有其不確定性。更值思考的是，當ＡＩ的發展逐漸走向自主與獨立性，人類的法律，真能有效防止其反客為主？也肯定是一大疑問。