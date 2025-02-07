揚言接管加薩 川普電視秀

川普聲稱美國可能接管加薩走廊，並且遷移巴勒斯坦人。以巴問題長期難解，如今更是全球地緣政治衝突最劇烈和敏感之地帶，身為「顛覆者」，川普「自我挑戰」的企圖，果真超乎一般想像。

從對巴拿馬運河、加拿大、墨西哥和格陵蘭的「領土主張」，到現在揚言接管加薩走廊，還被以色列總理內唐亞胡讚為跳脫框架的歷史創舉，但川普是真的要作大事，或只想掌握話語權，複製在媒體及政壇「實境脫口秀」的成功經驗？

別忘了，「誰是接班人」讓川普在好萊塢星光大道上有了一顆專屬星星，日後並跨入政壇，至今再創「光榮川普二點○」。所以，食髓知味的人自然語不驚人死不休，而全球隨之起舞的結果，不僅能讓川普坐擁破表收視率，還可從威脅利誘中為美國撈到一些短期好處。

這大概也是川普從不避諱自己捉摸不定和瘋狂行徑的道理，因其所作無需長遠布局，宛如電視肥皂劇邊演出邊修改的俗爛腳本，一切由收視決定。

所以，寄望美國保護甚或「接管台灣」的人該醒了，因為別說對岸不像巴勒斯坦是顆軟柿子，就連擁核的「北韓小胖」，不是有人都忙著巴結嗎？何況區域強權利益交換的行動一旦開始，「中美可以一起解決世界所有問題」的說法，是否已預告在川普眼裡，台灣是筆好生意呢？