美中貿易緊張 越南享紅利

去年底在丁善理先生紀念音樂會廿周年貴賓茶會，筆者巧遇駐台北越南經濟文化辦事處武進勇代表，正值美國總統大選結果剛出爐，最熱門的話題就是川普對越南經濟可能的影響。基於預期川普對中國大陸及台灣要採取關稅及保護費等不利措施，台商甚至陸企可望更積極選擇越南，因此對越南整體經濟而言應該是利大於弊。

川普對美國貿易保護主義加劇，美中貿易關係緊張首當其衝。越南與中國大陸在政治方面是戰略夥伴關係，雙方卻因緊鄰西沙群島之南海海域長期有爭議發生，美國藉此矛盾極力來鞏固越南，這是美國無論如何對越南都不能下重手的原因。

由於越南去年飽受高通膨之苦，消費者物價指數較前年上漲一度直逼設限目標的百分之四點五，削減企業的利潤更影響股市疲軟。今年看好越南股市忠誠度高的投資大眾，恐怕要面臨考驗，除非越南政府積極提升專業與效率，才能促進股市活絡，特別是強化大型法人下單的方便性與安全性，讓股市成長逐漸邁向與經濟成長同步。

在不動產方面，對全球企業而言，越南具備戰略位置的優勢，而企業針對符合綠色標準的工業用地需求不斷增加，因此在越南的工業用地前景樂觀，工業用房地產更將成為越南吸引投資者的亮點。在越南正朝向融入全球供應鏈之際，勞動力來源與技術人才訓練到位變得至關重要。越南預期勞動人口持續成長的紅利能持續到二○四○年，值得台灣企業與學校把握時機進行擴廠與國際產學合作。