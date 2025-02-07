提升青年競爭力 三領域著手

遠見雜誌於去年底做了一項亞洲五地（台灣、中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞）十八歲以上華人民眾的民心動態調查，想了解他們對自己國家的看法，以及五地間對彼此在政經社會發展上的見解。其中台灣被普遍讚揚，認為社會進步指數高，但對台灣年輕人的表現，給分都不高，因為台灣年輕人在國際上的能見度不高。

其實這並不很令人意外。隨著全球化的發展，對國際局勢、外語能力、跨國交流等知識的掌握變得愈來愈重要。然而，台灣年輕人對國際事務的了解大多限於媒體報導，而媒體整日放送的是雞毛蒜皮大的國內要聞，關心的是明星女模的腥羶八卦，所謂的國際事件，則多半為天災人禍，缺乏深度層次的思考和全球視野，以致年輕人，甚至大部分的國內民眾對於國際政治、經濟和文化的變化缺乏敏銳的洞察力。這種「外空」現象會使年輕人無法有效應對全球化帶來的挑戰。

外在環境如此，就更需要培養自身實力，因為在全球化趨勢下，知識的更新速度比以往都來得更快。很多人認為現代年輕人不夠積極、抗壓性低、缺乏競爭力，但我認為是教育政策塑造了這樣「內空」的特質。

教改強調無壓力學習，讓學生從小就習慣輕鬆；廣設大學，錄取率高，不需用功也有學校可念：又破壞了職教系統，讓很多原先可以學習一技之長的學生，成了不符企業所需的通識人才。特別是在一○八課綱實施後，出現學生數理能力弱化現象。許多教授已提出警告，當數理能力不足時，將進一步削減台灣未來在STEM（科學、科技、工程、數學）人才的實力，對台灣的競爭力會產生重大影響。

除了數理能力不足，年輕人對中華歷史文化的了解程度也逐漸下降，因為在政治上「拒中」及「去中」，因此在教育及文化上也要進行切割。這是很可惜的。我們的血統有華人基因，日常生活仍保留大量中華文化的傳承。也因為有中華文化薰陶，台灣才能展現亞洲其他地區所讚揚的進步社會。我們可以在政治與中國大陸切割，卻不能否定中華文化與歷史根源。否定了過去，等於是否定了現在，而不了解現在，又怎能創建未來。為了政治目的而拋棄這些可貴資產，年輕人就會成為失根浮萍。如果整個社會沒有共同的歷史記憶及文化歸屬，那國家又如何凝聚向心力及認同感？

台灣年輕人面臨的問題並非無解，政府更是責無旁貸。例如進行教育改革，著重提升STEM教育的程度與質量，將數理教育與生活實踐結合，培養學生的探究科學的精神與解決問題的能力。在文化教育方面，盼望政府能跳脫意識形態束縛，讓文化不因政治犧牲。在提升國際視野方面，應增加媒體對國際新聞的報導，並建議政府設立專門播放國際新聞的電視台，以台灣視野來解讀各式國際新聞，提升大家對地球村其他居民的關心與了解。更可鼓勵學生參與國際交流活動，親身體驗不同文化，培養跨文化溝通能力。

最近政府所推動的「青年圓夢計畫」就是不錯的平台。唯有培養兼具科學素養、文化底蘊與國際視野的新世代，台灣才能在全球化時代保持競爭力，這也是台灣未來發展的關鍵。