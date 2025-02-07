好好活下去 才是生存之道

川普風光宣誓就職以來動作不斷，屢出狂言，不僅聲稱要購買格陵蘭，收回巴拿馬運河，也不排除代管加薩走廊。在其全球戰略視野中，傳統的盟友關係不再具有永遠的戰略價值。「美國優先」的交易式外交政策，也將顛覆冷戰後美國與西方盟友所奉行的地緣戰略穩定。

當舉世惶惶忙於應對這股川普旋風對當前世局的衝擊時，細心的國際觀察者們從近代史觀窺探川普二點○的世界格局：高大上的意識形態對壘已經成為過去式，曾經輝煌的美式民主價值觀必將淪為笑談。

隨著烏克蘭戰爭進入尾聲，中美俄三強鼎立局面儼然將成為未來國際政治的主旋律。環觀全球地緣競逐消長，北極海航道最可能成為下一個列強利益直接碰幢的熱點。

早在川普第一任總統任期內，川普就對北極地區展現出濃厚的戰略興趣，時任美國國務卿龐培歐於二○一九年出席在芬蘭羅瓦涅米舉行的北極理事會時，將北冰洋描述為「廿一世紀的地緣戰略前沿」，並明確指出：隨著冰層融化和新航道的開啟，北極地區正在成為全球戰略競爭的新熱點。可見川普就任前揚言購買格陵蘭及建議加拿大成為美國第五十一州，並非即興之言。

俄羅斯擁有北極地區最長的海岸線，一向將北冰洋視為不可退讓的核心戰略利益。多年來大力建設冰上設施，部署核動力破冰船，並重新啟用了冷戰時期的北極海軍基地，以維持並擴大其在北極的地理優勢。然而，綜合國力被戰爭大幅損耗的俄羅斯，將需要尋求中國的支持來對應美國在此地區日益囂張的野心。

中國儘管地理上不屬於北極國家，但以「近北極國家」的身分積極參與北極事務。更與俄羅斯合作提出「冰上絲綢之路」倡議，將北極航道作為海上運輸的戰略新通道。這一舉措不僅有助於降低未來對傳統航道如麻六甲海峽的依賴，也提供了現階段中國參與北極地區大國博弈的著力點。而美俄利益在該地區的直接碰撞，將進一步提升中國作為區域大國的重要性。因此，中國在北極局勢中既是參與者，也是博弈與交易的對象。

川普赤裸裸的領土擴張言論，已引發了加拿大、挪威、丹麥等傳統北極國家內部的主權危機。日前美國代管加薩走廊的建議，更激化了中東阿拉伯民族主義情緒。烏克蘭戰爭也使歐盟國家產生戰略自主意識，今後全球地緣政治中，可能尋求更加獨立的角色。可以預見後烏克蘭戰爭時期，全球地緣政治將呈現出多極競合與合縱連橫的複雜態勢。

面對這局塑造廿一世紀嶄新國際秩序的大棋盤，川普眼中筆尖大小的台灣，將繼續扮演一粒棋子，或是成為被交易的棄子，已非操之在己。直面全球百年大變局，「活下去，活得好」才是生存的常識與現實。認清形勢比人強，戰略妥協：小國生存之道！