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美接管加薩 中東怎能和解

聯合報／ 孔令信／大學教師（台北市）

川普提議由美國接管加薩走廊，提議一出，沙烏地阿拉伯馬上跳出來反對，約旦也表示不惜對以色列宣戰。川普的中東和解起手式，馬上就遭以色列的鄰國重重打臉。

原本內唐亞胡興致勃勃赴美訪問，因為他是首位獲川普邀訪的外國元首，他也很興奮川普提出接管加薩走廊的建議。問題是接管加薩等於是將巴勒斯坦完全隔絕、甚至趕出，美以的算盤，不就是讓巴勒斯坦人自動離境，美軍進駐，等於保護以色列避免受到伊斯蘭各國的攻擊，如此一來加薩等於是美以共管領土。相對地置巴勒斯坦於「無地」，更談不上建國。

川普算盤打得很精，可是完全違背了聯合國安理會對以哈戰爭所做的「兩國論」為基礎的和平協議，讓巴勒斯坦與以色列一樣可以擁有自己的國土、國家與國民。

內唐亞胡給足川普面子，停戰換囚，不少以色列人感激川普，認為是他壓迫哈瑪斯釋放人質！然而，當川普提議接管加薩走廊時，以色列人當然開心，可是哈瑪斯和伊斯蘭世界看出川普比拜登還挺內唐亞胡，根本就是在為以色列占領加薩走廊、清空巴勒斯坦斯坦人鋪路。

以哈開戰以來，美國就一直站在以色列這邊。不僅聯合國安理會的和平決議最後都會被美國的那一票給否決，如今川普更擺明，就是希望以美國接管來合理化加薩走廊成為以國領土的事實。

川普為討好猶太裔選民與以色列而倡議接管加薩，不但可能將中東和平推向新的戰爭邊緣，更麻煩的是，若是派遣美軍進駐加薩，馬上打破了中東地區的地緣政治，此例一開，等於宣布美國重新介入國際局勢。精打細算的川普真敢砸下這個重本來破壞中東和平嗎？

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