仿日本「地方創生」 台灣只複製標題

「地方創生」概念來自日本，是從其社會背景與需求所衍生的一套操作體系，但台灣的復刻只有標題，內容被簡化為文創，而且常常只有創新設計的表象，而沒有文化內涵。

日本的創生緣起為偏鄉活化，鼓勵年輕人投入偏鄉再造社區，透過「人、地、物」的整合，引進「創新營運模式」，以達成創造營收與永續經營目標；日本和台灣一樣也面臨都會人口過度密集、鄉村人口老化，以及生育率降低少子化現象，要解決上述的現象，當然經緯萬端，不過「地方創生」也被視為方案之一；日本於二○一四年通過《地方創生法案》及相關法令，二○一五年正式展開，名稱為「城鎮．人．就業創生」的總合戰略。

「地方創生」係整合「人、地、物」的資源，透過「創新營運模式」以達成「創收目標」。除滿足經營者營收與獨立永續經營目標外，並具「回復地方活力」與「分散都會壓力」的社會功能；因此思考地方創生必須從多面向切入，而不是只審查計畫是否花俏。

人：指地方創生之促動者及追隨者，可以是個人，也可以是企業；啟動者未必是本地返鄉的人，也可以是異鄉人，不必是年輕人，也可以是創業或再創業的中年人。除創業者外，當地間接參與的人當然也是，間接參與應以當地人為對象，而當地參與的人愈多愈好。

地：指地方創生的所在，鄉下、山邊、海邊、小鎮都算是，亦即應以偏鄉為目標。都會地區本就有密集商業行為，因此不需再投入「創生」，此外亦不符「回復地方活力」與「分散都會壓力」兩大地方創生的社會功能。

物：指當地資源，如物產、觀光資源、原有之建物設施，「地方創生」應就地取材，與地方產業互動，帶動地方物產的銷售，進而提升價值與價值，創造產銷雙贏；「地方創生」不鼓勵直接仲介外地商品的買賣，如此不但與地方產業脫節，更會形成與地方爭利的惡劣印象。換言之，從外地運東西進去賣，或去開都會型超商，完全不符「地方創生」精神。

營運模式：當「人＋地＋物」的整合完成後，就必須思考合適的營運模式，以求穩定收入與永續經營，「地方創生」的營運模式必須考慮幾項：

●確認中心價值：思考為什麼要投入，其意義為何；

●異業或同業整合：不單打獨鬥，整合在地其他業種或同業，共同發揮；

●運用新科技：善用網路、電商、App、大數據，發揮經營特色；

●帶入文創精神：凸顯當地文化價值，創造差異；

●建構品牌：樹立品牌，提高識別，以求永續經營；

●由「點」而「面」的經營：不倚仗政府資源，起步不求大，強調穩紮穩打，一家拉一家，由「點」逐漸擴充為「面」。

創收：不能只有浪漫的「嗜好」與「使命」想像，必須有企業經營的想法與能力。「地方創生」也是企業，因此事先必須縝密規畫，平衡收入與支出，不依靠政府補助，方能滿足營收與永續經營目標。

「地方創生」並非新概念，早期是經濟部中小企業處或商業司的業務範圍之一，以前的名詞是「社區總體營造」，更早是「商圈」；無論創生或社區總體營造、商圈，內涵變動不大。二○一九年賴清德擔任行政院長時，宣布當年為台灣「地方創生元年」，隔了六年也該整體盤點了。