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防共守門人或民主掘墓人？

聯合報／ 趙埜均／研究人員（台北市）

近日某電子廠創辦人發表驚人言論，宣稱任何批評他們的人「基本上就是替中共來打擊台灣防禦韌性的人」，更妄稱能以此作為辨識「匪諜」的「快篩劑」。這番言論不僅極度傲慢，更嚴重違背了民主社會的核心價值。

在民主社會中，沒有人能夠自封為「真理的化身」或「民主的守門人」。任何人的言行都應該接受公眾的檢視與批評，這正是民主制度的根本。然而，這位政治人物卻試圖以「反共」之名，為自己披上免於批評的聖衣，這種「批評者即敵人」的思維模式，正是威權體制的典型特徵。當一個社會開始將異議者標籤為「匪諜」，開始以政治立場決定一個人的「純潔性」，我們與威權體制還有什麼本質上的區別？當我們以「捍衛民主」之名，行箝制言論之實，我們恐怕早已在不知不覺中背離了民主核心價值。

這些人天天指責從前國民黨的威權統治，卻在思維上完全複製威權時期的邏輯。他們宣稱只有符合其「反共標準」者才有資格批評、才配享有言論自由。這種動輒以「匪諜」汙衊異議者的手法，與中共慣用「境外敵對勢力」來標籤異議人士如出一轍。一樣是「預設立場」，一樣是「思想審查」，這般「附帶條件」的民主，從來就不是真正的民主。

面對質疑，其同黨常以「如果台灣獨裁，為什麼你沒被抓？」來搪塞。這種論述將民主的標準降至最低，彷彿未被關押就等同自由。然而，民主的腐蝕往往始於思想的審查，始於異議者的汙名化，而非始於赤裸裸的暴力鎮壓。以「你還能說話」來合理化言論審查，本身就是民主喪失的徵兆。

歷史上，威瑪共和國的沒落就是最好的警示。這個曾被譽為歐洲最進步民主政體的國家，其民主制度的崩解並非一夕之間。它始於社會對極端主義的容忍，始於人們接受「非我即敵」的二元對立思維，始於公民社會對民主價值的逐漸麻木。當納粹以「捍衛國家安全」之名限制公民自由時，社會的默許最終導致了民主的徹底崩潰。

今日台灣，我們看到了太多威權復辟的徵兆：以反共之名行極權之實，以民主之名行審查之實。當政治人物肆無忌憚地將批評者標籤為「匪諜」，當公民甘願犧牲批評權利以換取虛幻的安全感，我們與威權時期又有何異？

那些願意犧牲基本自由，以換取所謂「安全」的人，最終既得不到自由，也得不到安全。今天我們容許他們以「匪諜」之名汙衊異議者，明天捍衛民主的最後一道防線就會被我們親手拆除。若我們再不警醒，不只會失去批評的自由，更會失去原本妄想守護的一切。

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