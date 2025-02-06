民進黨惡罷背後的算計

民進黨不堪在立法院連連挫敗，又恐立院甫通過的「憲訴新法」可能生效，將失去一呼百應的「大法官釋憲」保護傘，在過農曆年假後展開「大罷免」，可謂遍地烽火，意圖靠罷免國民黨立委，爭回在立法院的主導權。

由於賴政府執政後，昧於「雙少數」現實，對內大鬥四方，對外不斷以言語與行動撥弄本已劍拔弩張的兩岸關係，在民生福祉方面沒有任何建樹；不思溝通妥協，反而想用增加朝野「仇恨值」的方式，大起干戈，當家鬧事，撕裂社會行徑極為乖張。

在民主國家，立法貴在數人頭而非拳頭。賴政府不僅讓執政黨立委屢以暴力在立法院阻擋法案通過，並召喚「青鳥」在議場外叫囂，綠媒側翼同聲一氣，造謠攻訐，無所不用其極。在議場鎩羽後，不反求諸己，卻祭出大罷免舉措，製造紛亂，在所不惜，將執政正道拋諸腦後，自然讓人反感。一般評估這種亂槍打鳥式惡罷，得逞機會渺茫，最後很可能「賠了夫人又折兵」。

民進黨「明知山有虎，偏向虎山行」，最可能的是要遮掩其施政的無能。面對國內外重重挑戰，包括非核家園神主牌與充足能源供應、減碳目標背道而馳，兩岸關係緊繃讓強勢回歸的川普對台經濟與軍事得以指點與施壓，除半導體業外，大多數產業已成一片慘業，百廢待興、一籌莫展，意圖在罷免喧囂聲中，獲得掩護。

這種招式，事實上與川普就任美國總統後的諸般舉措，異曲同工。川普就任當天就發布上百項行政命令，接著資遣上千位資深官員；訓令抓捕數以萬計的非法移民，又要對盟邦加拿大、墨西哥及敵對的中國，各祭出二成五及一成的關稅，雷厲風行、強勢作為，令人咋舌。

曾在首任川普政府擔任白宮首席策略長的班農，二○一九年接受美國公共廣播公司採訪時說：「媒體一次只能關心一件事，每天我們都用三件事來打擊反對媒體。他們會咬住一個，然後我們就會完成其他所有的事情。」

紐約時報專欄作家克萊恩認為：「班農在這裡的洞察力是真實的。專注是民主的根本內涵。人們主要透過主流媒體或是社群媒體來了解政府在做什麼。如果你給媒體太多需要關注的地方，那麼就不可能出現連貫的反對聲音，甚至連思考都很困難。」

克萊恩分析：「川普入主白宮的頭兩周，就像劇本一樣，完全按照班農的策略進行。川普團隊希望人們知道，這次他們已經準備好了。他們將控制事件，而不是被事件所控制。但觀察得愈仔細，就會發現這似乎愈不真實，力量的投射掩蓋了現實」；「川普知道行銷的力量。如果你讓人們相信某件事是真的，那麼它就更有可能成為事實。川普希望你從所有的這些活動中看到指揮，但實際上是一片混亂。」

賴政府坐享創新高的預算，糧彈充足下全力搞「惡罷」，另一邊卻成天哭窮，得以繼續封官圖利、濫用權力，讓人厭惡。台灣民眾必須睜大眼睛，識破其轉移焦點詭計，在未來的罷免戰及其後的選舉中，痛擊民進黨，才得以確保優質民主、期待應得的廉能清平政治。