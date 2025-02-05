霸凌死者…誰讓政治抹滅人性

藝人大Ｓ因確診流感併發肺炎驟逝，親綠網紅「４８６先生」不忘網路霸凌，第一時間發文酸願大Ｓ投胎到中國，她妹妹小Ｓ也是。

之前４８６也被爆料盜用韓國女生的ＩＧ照片，並將其後製成不雅照，在社群平台上發文謊稱是中國女生隆乳在日本從事性交易。但事後爆料的粉專「一百五」卻遭網軍側翼集體霸凌、肉搜並公布個資。

４８６先生之所以能夠如此毫無忌憚，因為現在對許多台派拳民而言，只要是打著擁護本土的旗號，一切毀人名節、造謠生非、貪汙下作的事，都可以被合理化成「愛台灣、護民主」。台獨教父史明曾說：「要先做一個好的人，才能做一個台灣人」，真是大哉斯言！

台灣因為民粹治國，網路霸凌已成常態。這些鍵盤網軍躲在電腦螢幕後面四處征戰，造謠抹黑，激化社會仇恨與對立，實在是搞爛台灣社會風氣的最大元凶。當初賴清德總統也被英系網軍打得無力招架，舉白旗求饒，應該最能理解被網軍霸凌的痛苦。可惜賴掌握權力之後，網軍治國不減反增，言語霸凌有過之而無不及。

賴清德總統上任以來，大張旗鼓地主打「認知作戰」，將台灣塑造成身處認知作戰的一級戰區，強調境外勢力利用錯假訊息操控爭議輿論，試圖造成台灣社會的動盪；並藉此以國家安全為由，合理化其「言論審查、新聞監控、網路管制」的政治洗腦與思想管控。不意後來卻發現，那些造謠散布假新聞的，很多都是立場鮮明的綠營網軍。

民進黨政府挾著龐大的國家預算與資源，在豢養網軍、經營粉專、籠絡網紅這些事上，沒有其他政黨可與之對抗。首先，政府利用專案撒下資源，籠絡一些親綠臉書粉專，吹捧他們成為所謂的意見領袖；接著，再花大筆的金錢做網路行銷，並且動用網軍為執政黨的政策護航洗白；最後，再用「不斷電洗腦」的大內宣與大外宣，營造「台灣第一」的精神高潮。

儘管這樣的操作能夠快速累積廉價的政治紅利，然而一個國家倘若只能倚賴網軍治國，那麼這個國家走向低俗化、弱智化、民粹化，必然指日可待。群眾是盲目的，在網路的世界裡尤其如此；當一群人陷在同溫層裡，很容易「去個人化」而隨著酸民一起霸凌、謾罵，並且還認為自己是在維護某種價值、捍衛某種理念；換言之，那已是信仰的層次了，因此鮮少能夠冷靜說理。這就如同佛洛姆所說的，現代的權威或領袖，已不是一個具體人物，而是一種被深化的概念、一種被標榜的價值。而這種概念與價值往往被有心者刻意操作，令人難與之對抗。

因此當務之急，乃是認清這些側翼網軍背後的邪惡力量，在網路世界裡不要輕易隨之起舞、輕信謠言，要有獨立思考的能力；不要只看梗圖、懶人包，或以留言負評的多寡去解讀一篇文章，要嘗試去看不同理念、不同立場的陣營對同一件事的看法，以免自己過分偏狹而陷入盲目的激情中，不知不覺成為政客手中的工具。