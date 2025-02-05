聽新聞
0:00 / 0:00

霸凌死者…誰讓政治抹滅人性

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）

藝人大Ｓ因確診流感併發肺炎驟逝，親綠網紅「４８６先生」不忘網路霸凌，第一時間發文酸願大Ｓ投胎到中國，她妹妹小Ｓ也是。

之前４８６也被爆料盜用韓國女生的ＩＧ照片，並將其後製成不雅照，在社群平台上發文謊稱是中國女生隆乳在日本從事性交易。但事後爆料的粉專「一百五」卻遭網軍側翼集體霸凌、肉搜並公布個資。

４８６先生之所以能夠如此毫無忌憚，因為現在對許多台派拳民而言，只要是打著擁護本土的旗號，一切毀人名節、造謠生非、貪汙下作的事，都可以被合理化成「愛台灣、護民主」。台獨教父史明曾說：「要先做一個好的人，才能做一個台灣人」，真是大哉斯言！

台灣因為民粹治國，網路霸凌已成常態。這些鍵盤網軍躲在電腦螢幕後面四處征戰，造謠抹黑，激化社會仇恨與對立，實在是搞爛台灣社會風氣的最大元凶。當初賴清德總統也被英系網軍打得無力招架，舉白旗求饒，應該最能理解被網軍霸凌的痛苦。可惜賴掌握權力之後，網軍治國不減反增，言語霸凌有過之而無不及。

賴清德總統上任以來，大張旗鼓地主打「認知作戰」，將台灣塑造成身處認知作戰的一級戰區，強調境外勢力利用錯假訊息操控爭議輿論，試圖造成台灣社會的動盪；並藉此以國家安全為由，合理化其「言論審查、新聞監控、網路管制」的政治洗腦與思想管控。不意後來卻發現，那些造謠散布假新聞的，很多都是立場鮮明的綠營網軍。

民進黨政府挾著龐大的國家預算與資源，在豢養網軍、經營粉專、籠絡網紅這些事上，沒有其他政黨可與之對抗。首先，政府利用專案撒下資源，籠絡一些親綠臉書粉專，吹捧他們成為所謂的意見領袖；接著，再花大筆的金錢做網路行銷，並且動用網軍為執政黨的政策護航洗白；最後，再用「不斷電洗腦」的大內宣與大外宣，營造「台灣第一」的精神高潮。

儘管這樣的操作能夠快速累積廉價的政治紅利，然而一個國家倘若只能倚賴網軍治國，那麼這個國家走向低俗化、弱智化、民粹化，必然指日可待。群眾是盲目的，在網路的世界裡尤其如此；當一群人陷在同溫層裡，很容易「去個人化」而隨著酸民一起霸凌、謾罵，並且還認為自己是在維護某種價值、捍衛某種理念；換言之，那已是信仰的層次了，因此鮮少能夠冷靜說理。這就如同佛洛姆所說的，現代的權威或領袖，已不是一個具體人物，而是一種被深化的概念、一種被標榜的價值。而這種概念與價值往往被有心者刻意操作，令人難與之對抗。

因此當務之急，乃是認清這些側翼網軍背後的邪惡力量，在網路世界裡不要輕易隨之起舞、輕信謠言，要有獨立思考的能力；不要只看梗圖、懶人包，或以留言負評的多寡去解讀一篇文章，要嘗試去看不同理念、不同立場的陣營對同一件事的看法，以免自己過分偏狹而陷入盲目的激情中，不知不覺成為政客手中的工具。

側翼 女生 網路霸凌

延伸閱讀

校園事件增、管教權式微 教團提校園「民粹至上」隱憂

美女主播遭霸凌離世！前輩爆料「我也忍了7年」怒揭電視台霸凌內幕

美女主播霸凌驟逝！得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫？

美女主播驟逝有內幕！得年28歲慘遭霸凌　遺書曝4兇手

相關新聞

AI熱潮背後的環境災難

今年春節，親友相聚最熱門話題竟然是人工智慧，精確說，是中國研發出DeepSeek，用更少成本達成類似效能，造成晶片股價震...

人文加持 打造精實AI中文資料庫

除夕清晨，小學同學傳來DeepSeek橫空出世、美股跌的新聞。隨即看見老同事群組：「我已download深度求索，我覺得...

民主外星人？罷免不是民主常態

農曆年後，罷免動員應該會持續加溫，雖然民進黨一再強調這是民間自主性的行為，但是一般人應該很難相信執政黨完全沒有在背後推波...

醫療是台灣人最幸福資產

這一兩天受到藝人大Ｓ在國外因肺炎驟逝的新聞影響，診所總機電話已被詢問施打流感疫苗的來電給「打爆」，甚至有一些急出國的客戶...

出國前 做好健康風險管理

出國旅客面臨的健康風險具有特殊性，大Ｓ事件正凸顯這種風險的不可預測性。而旅遊保險的保障範圍往往被民眾忽視，多數人只關注航...

霸凌死者…誰讓政治抹滅人性

藝人大Ｓ因確診流感併發肺炎驟逝，親綠網紅「４８６先生」不忘網路霸凌，第一時間發文酸願大Ｓ投胎到中國，她妹妹小Ｓ也是。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。