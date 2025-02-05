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出國前 做好健康風險管理

聯合報／ 林政武／國中教師（台南市）

出國旅客面臨的健康風險具有特殊性，大Ｓ事件正凸顯這種風險的不可預測性。而旅遊保險的保障範圍往往被民眾忽視，多數人只關注航班延誤、行李遺失，卻對醫療保障缺乏足夠重視。

慢性病患者行前應全面檢查，攜帶足夠藥物及英文病歷。可諮詢專業旅遊醫療機構，了解目的地特殊健康風險。同時，要熟悉藥品的當地名稱，以備不時之需。

購買旅遊保險時，要特別關注醫療保障條款。建議選擇包含緊急醫療轉運、住院費用墊付等服務的方案。保額應足以支付當地醫療費用水平。同時建議提前了解目的地的醫療體系運作，掌握基本就醫用語。領事館或代表處也是境外就醫重要依靠，遇重大健康問題時，應及時尋求協助。

出國旅遊健康風險管理是一門必修課。大Ｓ的不幸提醒我們，享受異國風情的同時，更要對自身健康負責。建議出國旅客都應建立個人健康風險管理計畫，讓旅行成為美好回憶，而非遺憾。

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