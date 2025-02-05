醫療是台灣人最幸福資產

這一兩天受到藝人大Ｓ在國外因肺炎驟逝的新聞影響，診所總機電話已被詢問施打流感疫苗的來電給「打爆」，甚至有一些急出國的客戶親自到診間，苦苦拜託能否「擠」一支出來應急？相較於年前政府苦口婆心費盡心思鼓勵民眾來接種，情況真是天壤之別。

如果冷靜從臨床角度來看此次的「突發事件」，大家聚焦的「肺炎是會造成猝死」的疑慮並非完全正確，因此有一些病人問我該怎麼辦？我都以肯定的口吻告訴他們：這種情況在台灣要發生的機率應該不高！因為這不只是單純個體免疫力或入侵病菌的毒性問題，還有一項重要因素可能都被忽略了，就是醫療制度的問題。

因為從新聞報導中得知，大Ｓ在出現呼吸道症狀時，是先從基層的醫療機構開始處置，但因病況惡化，因此再轉診到上級的醫院做處置，而最後一家醫療機構也只有開立口服藥物給她，就讓她回旅館觀察休息，並沒有讓她立即住院治療，最後因病情嚴重，雖然有做一些急救的ＳＯＰ程序，但為時已晚，終不敵病況惡化而回天乏術。

筆者雖然無法得知當下的臨床症狀及施救過程的細節，但如果此種情況出現在台灣，若病人已發生哮喘氣缺的症狀時，不管是在哪種等級醫院，一定會緊急安排住院，甚至會入住加護病房觀察治療，畢竟一般呼吸道肺炎感染是一種可逆性的疾病，只要度過急性發作期，在適當的照護下，大部分都可以安然痊癒。

不久前，筆者就碰到一位台灣大企業老闆娘跟我訴苦，說她兒子在某東南亞很先進的國家上班，某天半夜因急性腹痛，以他在台灣的經驗，就請司機載他到當地知名的大學附設醫學中心掛急診，結果作了一堆檢查後，主治醫告訴他：他是得了盲腸炎，需要開刀處置，但礙於國家醫療分級制度不能在此醫學中心開此種刀，請他自行再找醫院，而因為他兒子也弄不清楚哪家醫院可以開此刀，就趕快就近找了一家醫院，但很不巧這家醫院也以同樣理由回絕他，最後幾乎痛到快休克了，才被一家醫院收容而緊急手術，但因時間的耽擱，本來簡單的盲腸切除術演變成腹膜炎，前後住院了近一個月才出院！這種情況如果發生在台灣，早就成了頭條版面新聞。

截至一月底，全台一級醫學中心的總家數廿三家，屬於二線醫療機構的區醫院也有八十二家，而更基層的地區醫院也有三百四十多家，這些尚不包括各獨立的專科診所家數。因此在都會型地區，只要花卅分鐘車程就可以找到一家醫學中心醫院。而台灣的醫護人員專業度及敬業度也是全球數一數二，筆者在過年期間走訪台灣最南端的恆春基督教醫院，雖然地處偏鄉，又適逢春節年假，但在急診室值班的醫護人員都是具專科的年輕醫師，其熱忱及敬業態度令人敬佩！

或許有許多台灣人會羨慕國外的時空環境，甚至遇到假期都以國外旅遊作首選，但不可否認的，「醫療服務」還是台灣人最幸福的資產。