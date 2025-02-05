民主外星人？罷免不是民主常態

農曆年後，罷免動員應該會持續加溫，雖然民進黨一再強調這是民間自主性的行為，但是一般人應該很難相信執政黨完全沒有在背後推波助瀾：一方面「大罷免」可以轉移執政無方的焦點，另一方面則可以用「仇恨」凝聚原有支持者的向心力。因此，儘管民進黨內部對此議題似乎出現雜音，比較合理可信的是：賴總統和柯總召並沒有不同調，而是唱雙簧。

「罷免是人民的權利」這個口號讓大罷免的倡議者理直氣壯，彷彿行使罷免權才是民主的展現，這會模糊一個重要的事實：支持罷免沒有比較民主，反對罷免也不等於反民主。因為罷免並不是民主的常態，而是例外。

選舉權是民主社會公民的積極權利，沒有普遍進行選舉的國家，絕非民主國家；相對地，罷免權是消極權利，從來沒有行使罷免權的國家，反而可能是比較成熟的民主國家。

罷免不只會增加公民成本，更重要的是背後的涵義。如果罷免的對象是自己選舉時支持的人，等於承認自己是一個判斷力不足的不合格公民。如果罷免的對象並不是自己投票支持的人，罷免會缺乏民主的正當性；理由很簡單，民主政治最核心的原則是多數決，想要罷免多數人支持的當選人，情緒性報復的成分遠高於合理性。

當然，沒有一個民主國家可以保證：多數公民支持的官員或民意代表就是人民最正確的選擇；但是由於任何民選公職人員都有任期制，民主國家可以透過「定期改選」這個機制，汰換不適任者。因此除非特殊狀況，否則不會輕易啟動罷免；所以罷免是例外，而不是常態。

從另一個角度來看，既然有定期改選，罷免門檻提高反而比較合理，因為它可以避免政治人物利用罷免手段，進行政治鬥爭。想想看，如果一個民選公職人員嚴重失職或失格，搞到天怒人怨，再高的罷免門檻也可以被跨越。事實上，政治人物如果沒有明顯的過失，只因為政治立場不同就搞罷免，這反而是一種不健康的民主心態：不信任多數，或讓多數付出額外的代價。

如果純粹從「術」的角度來看，執政黨應努力維持社會安定、讓人民安居樂業，這才是繼續執政的保證；在野黨邏輯則是「唯恐天下不亂」，因社會愈亂、民怨愈多，才可能政黨輪替。然而令人費解的是，大罷免的始作俑者卻是執政黨。

難道台灣人民是「民主外星人」，天下愈亂，執政黨的形勢愈好？還是賴清德總統只有一黨獨大才會執政，搞罷免至少有機會變成一黨獨大？如果後者是執政者內心真實的聲音，有良心的綠營人士應該也會感到寒心：權謀治國不是正途；坐視社會仇恨值升高、惡意瀰漫，更不是人民的福音！