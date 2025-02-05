科技．人文聯合講座／AI智慧醫療新趨勢與挑戰

運用ＡＩ協助發現疾病、加速病情與檢傷判斷時間、提升醫師醫療決策的品質等ＡＩ新科技結合醫療的運用，已成為新趨勢。在不久的將來，ＡＩ醫療將融入整個健康照護價值鏈，改變我們對醫療照護的認知。

ＷＨＯ定義智慧醫療為資通訊技術在醫療健康領域的應用，包括醫療照護、公衛監測等。

二○二四世界經濟論壇的數位醫療保健轉型計畫洞察報告預測，ＡＩ智慧醫療技術將極大地改變患者體驗。目前ＡＩ醫療應用從骨折漏診發現改善、救護車需求評估、疾病早期跡象檢測到臨床聊天機器人指導醫療保健決策方面，都有非常好的成效。

報告指出，目前有四十五億人無法獲得基本的醫療保健服務，預計到二○三○年將短缺一千萬名衛生工作者。ＡＩ醫療有助於彌合差距並改變全球醫療保健，實現聯合國全民健康覆蓋的永續發展目標。

ＡＩ醫療在美國的發展迅速。根據麥肯錫在去年的智慧醫療領域生成式ＡＩ採用趨勢和下一步的產業調查，在受訪的美國醫療保健領導者中，有七十％的受訪者已使用或渴望使用生成式ＡＩ來改善醫療保健利益相關的工作和營運方式。

生成式ＡＩ醫療可以在改善患者體驗和簡化營運方面創造巨大價值。大多數受訪者認為，生成式ＡＩ在臨床醫生和臨床生產力方面能大力發揮作用；在提高患者參與度和體驗、管理效率和有效性，以及護理和交付品質方面也具有深厚潛力。生成式ＡＩ的應用正在從臨床擴展到改善整體醫病互動的領域。

然而，調查報告也指出，生成式ＡＩ發展規模化應用的重點在於負責任的使用。在醫療保健中處理患者時，不準確的結果和偏見等風險尤為關鍵。多數受訪的醫療領導者將ＡＩ風險視為首要關注點。

隨著ＡＩ醫療技術迅速發展，對ＡＩ醫療監管需求的重要性亦應同步提升。如何透過法規及政策同步更新，一方面提供智慧醫療發展的良好環境；另一方面確保發展過程中的公平性、安全性及個資保護，是目前歐美政府推動的重要方向。

以生成式ＡＩ醫療的應用為例，由於其需要結合健康資料庫的分析，會觸及病患個資保護的範疇。在歐盟，生成式ＡＩ醫療同時涉及《一般資料保護規則》（ＧＤＰＲ）、歐盟ＡＩ法及新提出的《歐洲健康資料空間規則草案》（ＥＨＤＳ）。其中，ＧＤＰＲ要求病患明確同意，使用目的限定與最少化的蒐用等；歐盟ＡＩ法關注確保訓練數據涵蓋多樣化的群體，以防止偏見，並要求提供模型決策過程的透明性等；ＥＨＤＳ則專注於釋放健康資料的潛力以促進創新與更好的醫療保健，尋求在醫療保健領域平衡隱私與數據共享的公共利益。

在台灣，憑藉全民健保資料庫及ＡＩ供應鏈產業優勢，ＡＩ智慧醫療的發展值得期待。然而，相關法規尚未跟上產業新趨勢，造成發展障礙及個資保護風險。憲法法庭憲判字第十三號判決指出，健保資料庫的管理及利用規範不明確，且未提供退出權。衛福部今年將提出修法，期望能跟上歐美趨勢，兼顧個人隱私保護及健康資料共享，以促進醫療創新，讓國人享有更好的醫療與健康服務。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）