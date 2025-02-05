人文加持 打造精實AI中文資料庫

除夕清晨，小學同學傳來DeepSeek橫空出世、美股跌的新聞。隨即看見老同事群組：「我已download深度求索，我覺得很棒！」「剛剛安裝了，確實很猛。」不一而足。

趁年假清理堆積的已發表文稿。就是愛寫，不吐不快；李白的「大塊假我以文章」，歐陽脩的「人為動物，惟物之靈…有動於中，必搖其精」，誠不我欺。想到哪、寫到哪，享受文不加點、一揮而就的痛快淋漓。

比爾蓋茲說，ＡＩ將徹底改變教育。ChatGPT誕生後，文科教師不能感受箇中變化者，幾希！

出席教學研討會，嘗數度被詢問：「如何抓學生用ＡＩ代寫作業？」已然感受ＡＩ不再是理工人的專利，而是每個人的未來日常。如何駕馭、運用人工智慧？周遭都在說「未來就是一個人人都可以用ＡＩ的社會」，ＡＩ在職場、在生活，猶如電腦、英文，是工具；就像陽光、空氣和水般，成為不可或缺的一部分。賴文字維生者，如何從生也有涯、知也無涯中突破精進，得見海闊天空？

當DeepSeek被議論「中國的言論審查機制讓ＡＩ被套上緊箍咒」，首任數發部長也出招破解，讓DeepSeek回答六四天安門事件。結果又如何？科技源自人性、科技關乎國安，人盡皆知。何妨會當凌絕頂，登高望遠，一覽眾山小？畢竟學海浩瀚，當教電腦資訊管理的同事傳來：「大作或許已經被收納到ＡＩ資料庫成為學習的基本資料」，猛然意識到，以前「文抄公」在網際網路立即被抓包，未來已是你泥中有我，甚至我泥中有你。

那麼，文科畢業生可以做什麼？少子化加持下，愈發招攬不到學生了。學海無涯中，如何脫困？對依賴文字讀寫謀生者而言，這是最壞的時代，也是最好的時代；這是光明的季節，或是黑暗的季節？存乎一心、繫於一念。就是要「天行健，君子以自強不息」。

算力與演算法人才，術業有專攻，非人文教師一蹴可幾的素養，但資料庫的蒐集「情周而不繁，辭運而不濫」，使情思周密而不繁亂，文辭運用恰當而不蕪濫，則是人文社會科教師可以做的。擺脫「生源短少」的壓力，投向資料讀寫彙整、提供檢索的基本功；猶如筆者昔日受哈佛燕京學社引得的漢學叢書檢索，得享論文書寫之樂。ＡＩ浪潮下，台灣若能提供與時俱進的中文資料庫，思想內容、行文詞采，去蕪存菁、贍富精覈兼備，即能成就世人種樹乘涼的志業。