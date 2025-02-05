AI熱潮背後的環境災難

今年春節，親友相聚最熱門話題竟然是人工智慧，精確說，是中國研發出DeepSeek，用更少成本達成類似效能，造成晶片股價震盪。即便我生活圈圍繞高學歷者，大家依然從自利觀點看待可能讓社會文明翻天覆地的大變革，這也顯示人工智慧的宿命。

人類利慾薰心，千萬年皆如此，科幻電影經典《二○○一太空漫遊》開場不久，人猿發現骨棒可當戰鬥殺戮武器，得意嚎叫著舉起骨棒拋向天空，下一幕，影像切換到形狀相似的太空船。歷史上重大發明，如炸藥、太空科技，都在數十年後變成爭權奪利的武器，人工智慧的進程可能還會快些。

人工智慧之被看好，是因我們相信它比我們聰明，用來取代我們自己！倘若這不恰好印證我們愚蠢，背後必隱藏獲利者與被犧牲者的階級陰謀。

目前，人工智慧被強推到各種產品，逼消費者接受，我新買的筆電，功能陽春，連磁碟機和寬頻接頭都無，卻宣稱載掛人工智慧。我把川普頒發的幾十條行政命令輸入微軟Copilot，問對於美國乃至全世界有何影響，得到答案都是語氣得體、內容空洞的鬼打牆。舉教育方面為例，學校禁提種族、性別平權，否則老師被開除，狀況這麼嚴重，人工智慧輕描淡寫說：「批評者認為」將引發對於包容性之「潛在長期影響的爭論」。假客觀、不痛不癢，難道不管哪個黨上台、哪個狂人掌握核子武器按鈕都無所謂？或許，這將是未來民主政治的情況。

我的教學也被要求融入人工智慧，所以我教學生使用生成式作曲軟體；但我明講，教那東西是因為學生即使看不懂樂譜，輸入幾個指令形容想要的風格，幾秒鐘就可變出曲子；其產品就像台灣路邊早餐店喝了會拉肚子的所謂紅茶，送我我都不喝，但學生若從事數位創作、當網紅，這是無須付費就取得背景配樂的捷徑。這類人工智慧的商業運用，讓人們整體愈來愈笨，變得沒有價值，但資本家從中獲利。

在台灣，即使拋開社會學對人工智慧之倫理爭論，或政府該有因應失業潮的作為，光想到晶片工廠與大型資料處理中心耗水耗電，就令人頭皮發麻。美國密蘇里州Peculiar市擋掉了設立資處中心的申請，因為數年前德州電網在冬天崩潰，嚇壞大家；前年，Google在奧勒岡的資處中心被發現竟消耗當地三分之一供水，讓社區陷入缺水。最近英國衛報討論首相要在乾旱區設資處中心，難道讓工廠與居民搶水？台灣不時缺水停電，常動腦筋要水電雙漲、以價制量，擠出水電給工業，卻無視通膨和物價上漲的惡性循環造成老百姓痛苦。

在個人層面，我們是否想過用人工智慧寫一封該親手寫的文案會消耗多少水電？政府層面，台灣環保評比連年吊車尾，有沒有思考設置耗水電廠房將導致更大環境災難呢？所以從環境觀點看，中國開發新的人工智慧減少能源消耗，應該讚揚。倘若目前的人工智慧熱潮優先考慮科技公司需求，而非環境永續性的需求，在人工智慧管制社會、掌握國家機器之前，血肉之軀的人們早已為人工智慧帶來的環境災難付出巨大代價。