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濫罷社會成本 我們無法承擔

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）

依公職人員選舉罷免法第七十五條第一項但書規定，立委就職未滿一年不得罷免；新修正的選罷法施行前，仍適用連署不須附身分證影本之舊法，最近罷免團體即偷跑，在春節期間加速掀起罷免部分立委的行動。

立法院多數決議刪減中央政府一一四年總預算，引發執政黨不悅，有些部會藉機造謠宣傳假訊息。行政院卓院長認為刪減、凍結過多，除針對修正通過的選罷法提覆議外，也表明「希望藍白敢倒閣」，似為大罷免添柴火。然而，這樣的政治操弄是否真能解決問題，還是引發更大的對立與動盪？朝野政黨都應更謙卑理性，避免以罷免為手段造成政治上的惡性循環。

罷免是人民監督民意代表與公職人員的重要權利，但此制度的使用應該基於高度的理性與審慎態度，而非被當作一種情緒化的政治工具。當罷免行動充斥著過度動員、對立情緒時，整個社會將陷入無休止的政治對抗，形成朝野罷來罷去的惡性循環。

過去幾年，台灣社會已見證多起罷免行動，從地方民代到國會議員，甚至直轄市長，罷免案屢屢成為權力運作工具，而非真正用在評估民意代表是否善盡職責；不僅社會更撕裂，加劇朝野對立，也讓公共政策難以穩定推動。若我們的政治文化只剩下對抗與報復，那麼執政黨賭輸翻桌所煽動的「惡罷」是否能翻轉政局，依然存疑。

執政黨作為國家的治理者，應當展現更大的包容與謙卑，而非將不滿的聲音視為敵對的挑釁。針對立法院通過行政部門不滿意的法案，政府機關應以理性溝通為基礎，釋放善意，與在野黨合作，尋求政策上的共識，而不是輕率的訴諸覆議或釋憲等政治手段來反制國會的決定，進一步削弱政府的公信力與社會穩定。

行政與立法的良性互動是民主制度的重要基石，賴總統雖已遞出「和解咖啡」橄欖枝，然實際的政治操作卻往往顯得強勢與對立。行政部門若能真正展現包容，與立法院坦誠協商、妥善溝通，將可避免不必要的政治爭端，也能讓政策推動更加順暢，才能符合全民的期待。

此外，當家者要負責「管事」，而非「鬧事」，作為執政者，應以施政成果回應人民，而非在政治鬥爭中浪費時間與資源。

從國家長治久安的角度出發，無論是罷免還是覆議，都應當建立在穩定社會的基礎上，而非讓政治操作凌駕於民生之上。罷免的濫用雖可讓部分人士紓解情緒，社會成本卻是我們無法承擔的。我們需要讓人民安心的社會環境，而非無休止的政治惡鬥。

情緒化 立法院 罷免

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