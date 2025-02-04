貿易戰2.0 進入懦夫博弈

小龍年伊始，川普即以阻止芬太尼流入美國、非法移民影響安全為由，援引《國際緊急經濟權力法》於二月一日簽署命令，宣布於二月四日起對美國前三大貿易夥伴墨西哥、加拿大、中國大陸，分別加徵百分之十至百分之廿五的關稅。雖然川普此舉只是兌現其競選承諾，並不令人意外，但消息一出仍造成全球市場震撼。

從最素樸的經濟學邏輯來看，作為全球最大進口國與消費國的美國，對進口商品課徵關稅的結果，必定是供應鏈所有環節價格的調升，進而反映在終端消費品。也就是說，雖然川普侈言「美國製造」，但美國高昂的生產要素成本、關鍵零組件赴美投資需要時間等因素，使得美國進口商只能透過提高價格，將被課徵關稅的成本轉嫁到消費者。

因此，美國媒體盤點美國自墨西哥、加拿大、中國大陸等三國進口的商品後，已預言高度仰賴進口，且短期進口替代不易的肉類、農產品、服裝、鞋類、家居用品、智慧型手機等美國民眾所需的產品，都將面臨價格的上調。

面臨貿易戰2.0可能的通膨浪潮，川普顯然並非不知。然而，川普一方面仍強調此舉雖然可能讓美國人民在經濟上感受到痛苦，卻可以解決這些國家「長期剝削美國」的問題；一方面則認為，基於「美國優先」的製造業回流，可以提高勞動者薪資以抵銷通膨。

然而，川普誓言「讓美國再次負擔得起」的關稅戰，是否能如其所願？從加拿大、墨西哥、大陸的反制來看，這場全球貿易戰2.0已進入危險的「懦夫博弈」（Chicken Game），在沒有任何國家會輕易妥協的前提下，基於關稅築起的全球貿易壁壘，將成為二○二五乃至今後全球貿易的主旋律。

眾所周知，川普祭出關稅只是手段，主要目的仍是「促談」以減少貿易逆差，以及推動製造業回流。可以預期，貿易戰2.0將對全球帶來兩大影響：一是衝擊全球經濟成長，二是加速供應鏈的轉移與重組。可以預期，今年將是全球經濟動盪、產業鉅變的一年。

此外，從川普之前的發言來看，台灣也很難自外於川普風暴。可以預見，美國將加大對台壓力，促使我半導體先進製程赴美投資。與此同時，在川普對近岸外包、友岸外包均不苟同的情況下，「中國＋１」甚至「台灣＋１」的模式都將改變；台灣供應鏈將面臨又一次的重新布局。「台灣接單—大陸生產—出口美國」的三角貿易模式，在川普2.0時將正式宣告結束。

二戰結束後，為促進全球經濟復甦，以美國為主的西方國家基於比較利益法則，建構了一個低關稅或無關稅、可貨暢其流的全球經貿體系。

然而，川普啟動的全球貿易戰2.0，以及其興起的全球貿易保護主義，不僅宣告全球將進入新一輪的貿易戰，更意味吾人所熟悉的全球經貿典範，將面臨重新的定義和改變！台灣，準備好了嗎？