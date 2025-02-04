廖化作先鋒 惡罷難敵民意

我以一個老黨外的情懷，呼喚賴清德總統，珍惜過去、把握現在、放眼未來。

今天我雖已垂垂老矣，但回想起先父蘇東啟先生一個平凡農家子弟，終生獻身民主運動，留下了兩代人追求民主志業的傳承。父親生前常言無欲則剛，這句話寓意深遠，政治人物要引以為金玉良言，有這樣的基本涵養，所思所為才能造福人群，開創國家美好遠景。

在威權時代，國民黨壟斷一切資源。黨外走過了荊棘歲月，始終堅持的信念，就是奉獻奮鬥，期待著終有一日能綻放出民主的花蕊。

一九八六年民進黨誕生，一時間百花綻放，人才輩出，反觀國民黨因派系化、黑道化，與民進黨相較立顯遜色！在議會、國會殿堂，民進黨的論述切中時弊，理性中肯，讓民心民智大開，加上黨外雜誌風起雲湧，傳遍大街小巷，種下陳水扁上台的前因後果。

民進黨歷經陳水扁八年、蔡英文八年，老一輩人才凋零，權力的腐化質變，讓民進黨走向國民黨的老路，利字當頭弊端叢生，人才晉升管道不再大開大闔。反觀國民黨痛定思痛，從公務體系中尋覓人才，也提拔不少年輕新銳出頭，兩黨人才對比逐漸逆轉，最大致命傷就是反核意識形態，漲電價，致萬物齊漲，這些前朝留下的爛攤子，是該人民算總帳，乃種下了今日朝小野大的苦果。

賴政府面對朝小野大困局，是很艱難，但愈難愈要忍耐冷靜。靜水流深。改革是正本清源的漫漫長路，民心的向背，是要真刀實槍，一點一滴的努力耕耘，大有為政府要為人民開創福國利民的陽關大道！炒短線，走羊腸小徑，黨德、黨魂不再，只會加速民進黨的墮落與沉淪。真正愛護民進黨的有識之士，不能再沉默，講真話、說真相，擁抱民意，挺身捍衛民進黨於狂瀾。

一葉知秋，謝國樑罷免案，草屯鎮長補選，殷鑑不遠。發動大罷免，廖化做先鋒，難敵民意的長河，只怕會賠了夫人又折兵，讓民進黨一路輸到底，輸到二○二六，甚至二○二八。政治人物享受社會資源，當思別讓政治汙染了人世間美好事物、人性光輝面，政治一刀切，輸入仇恨值，只是末流，政通人和才是正道。

賴清德有幸攀登上人生的顛峰，是留下讓世人緬懷的功績，或只是歷史過客的一片塵埃？電價才是更大的隱形殺手，在藍白算計中刪了台電補助款，讓賴政府再掉進萬物齊漲的陷阱中。賴清德在意識形態包袱中，若轉不開身，邁不開大步，違背世界潮流，罔顧人民疾苦，民意的反撲，會讓整個民進黨一起陪葬！

台灣光復至今八十年，胼手胝足共創台灣奇蹟，台灣要持續閃亮於國際舞台，唯賴兩岸和平共處。強鄰壓境，機艦繞台，是揮不去的夢魘，兩岸國力如此懸殊，只能避戰。美國只是精神上的支持，助力有限，而且口惠而實不至，只是在訛你，賣他的武器。中國萬不得已不會對台灣動武，那幾代人也化解不了的仇恨，抗中保台，三限六不，只是苦了台灣人民，享受不到和平紅利。中國從百年屈辱中走過來，各方面成就都執世界牛耳，會格外珍惜未來的世界地位，對台灣只會封鎖，沒必要見紅，讓學生及各界來台交流，中國比台灣更自信，台灣其實只剩和中保台一途。

未來世紀之輪，中國即將領航世界，和平無價，切莫囿於統一之見，阻礙更崇高成就，讓兩岸像雙龍吐珠，並駕齊驅，發光發亮，馳騁世界舞台，共創炎黃子孫大中華民族盛世。