科技．人文聯合講座／有備無患 臨危不亂

最近參加一場畢業論文口試，沒想到考試前竟突然停電，頓時研討室燈光全暗。系館馬上啟動緊急供電系統，恢復必要照明，確保大家行動安全無虞。然而，投影機暫時無法使用，應考學生該如何報告呢？

平時上課或討論，通常不會列印投影片紙本，既省事又環保。然而，對學生而言，論文口試相當重要，若能多方設想幾步，出狀況時較能及時回應。

所幸該生已為每位委員準備一份投影片紙本資料，既方便委員對照查詢，也能應付停電或筆電當機時的緊急狀況。除非有極高解析度的需求，否則一張紙不會只印一頁投影片。該生以單面縮印四頁投影片，故一張Ａ４紙雙面列印，就可納入八頁投影片內容。

口試準時開始，學生逐頁報告，先報投影片頁碼，再論述該頁內容，而大家同步以紙本資料檢視研究動機、步驟及成果，過程大致通暢。半小時後，研討室燈光全面亮起，終於恢復供電。學生立即切換為大螢幕投影，整場口試過程並未因停電耽擱，順利在表定時間內完成。

當日下午的停電事故，乃肇因於台電外線故障，導致校園大規模停電。所幸系館緊急照明和主機房設備均立即改由發電機及不斷電系統供電，適時維持必要運作及安全。

口試結束後，回實驗室與學生討論近日研究進展。孰料，就在此時，發生火警的警報聲大作，隱約聽到大家快逃的廣播聲。總務先生逐層逐間請大家趕快撤離系館，以策安全。身旁有位學生因過度驚慌而顯得手足失措，筆者請該同學冷靜行動，記得將自己的貴重東西隨身帶著，下樓梯時要格外小心。行進時大家彼此叮嚀，終於安全步出戶外。

系館外面，消防車及救護車陸續抵達，救援速度相當迅捷。現場與友人交換訊息後才得知，原來有部冷藏設備的房間冒出濃煙，才引發這次火災警報。六部消防車最後雖備而不用，但有備無患更安心。

撰稿當下，起火原因仍不明，但推測可能是恢復供電時，瞬間高壓導致電線走火所致。俗話說「禍不單行」，果真如此。這次意外插曲再次提醒大家，一連串突發事件雖是偶然，但往往也是必然。事前的充分準備，以及事發時的臨危不亂，才是因應無常的萬全之計。

筆者過往參加的國際會議中，就曾遇過兩次停電事故。一次是十五年前發生在英國的利物浦，會議現場因冒煙而斷電，大家迅即撤往戶外。待消防人員確認安全無虞後復電，大家才回到研討室繼續進行。

另一次是卅年前發生在加州的蒙特利半島，停電時主題講者杜立德博士正在報告。他請主辦單位在戶外準備黑板，然後大家就坐在草地上聽他一筆一畫講解，共同見證最好的備份就是老天爺賞賜我們的腦袋瓜。

那次會議在歷史悠久的阿西洛瑪（Asilomar）舉辦，該處草創時以西班牙語asilo（避難所）和mar（海）兩字組合來命名，意為「海邊的避難所」。在紛紛擾擾的世事中，我們望向十七哩路的海景，找到了撫慰心靈的海邊避難所。（作者為台灣大學資訊工程系教授）