春節罷不休 藍白應再團結迎戰

民進黨立法院黨團總召柯建銘於年假前喊出大罷免，使得春節假期沒能好好享受快樂時光，卻普設罷免連署站，大力推動缺乏正當性、破壞民主常態的罷免，更讓人產生選輸卻不服輸，硬要中途攔截，想占便宜的聯想。不過，欲罷不得，應該是公民普遍的看法。

針對來勢洶洶的大罷免潮，民眾黨代理主席黃國昌表示，賴總統至今的執政成績一片空白，卻任由柯建銘發起大罷免，根本是一再撕裂台灣社會，「正事不幹，專搞鬥爭」，他也呼籲執政黨應懸崖勒馬，「以百姓為念，以台灣為念，好好做一點正事」。

向來與柯總召很不對盤的黃代理主席，何以會發出這些提醒，內心應有其憂慮或盤算。一來，未來數月，全台灣將陷入罷免浪潮，激烈程度恐大於常態性的四年一次選舉。推動罷免方一定用盡全力，意欲罷之而後快；被罷免的一方，當然也會全力捍衛、固守既有席次。藍綠激烈對決的罷免行動，表面上似與民眾黨無關，但罷免和隨之而來的補選恐影響立法院生態。尤其，當藍綠一方若單獨過半，民眾黨八席立委極可能失去其在立法院的關鍵地位。

近一年來，藍白在立法院的合作，使得執政黨已不若過去八年執政的順風順水，可說吃盡苦頭。然而，社會大眾應也肯定國會發揮了監督的功能，相互制衡是大眾之福；不過也讓執政黨亟思改變朝小野大的局面。尤其，現今民進黨團總召柯建銘的地位，相較於扁、馬、蔡執政時期，其所能發揮的功能有限，以致柯總召發言鮮少能改變結果，想來應不勝唏噓。

倘若必須面對大罷免，民眾黨有何選擇？藍白陣營若能緊密結合對抗大罷免，不僅可保住國民黨現有席次，同時更可把某些綠營立委罷免掉。補選席次，藍營則理當禮讓白營，並全力支持白營候選人當選。牢固的藍白合作應能穩定政局，行政、立法各盡其能，為人民謀最大的福利。