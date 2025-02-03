國運籤啟示 當政者勿一意孤行

每年農曆春節各地廟宇都會舉行抽國運籤的活動，今年亦不例外，由南鯤鯓代天府抽出「五十四首，庚戌籤」其中籤頭故事為「聞仲西征遇後逃十絕陣」，籤詩內容為：「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非到底未得安。」雖然許多分析都直接以下下籤來解讀，但是看待籤詩的態度，應該為即便是山窮水盡龍虎相爭之籤，解籤者依然要忠於原意，為信眾找到一條生路，給予其希望與指引，這才是解籤應有的態度。

解讀籤詩不應直接從吉凶論斷，而應先以籤頭故事來分析。在本籤中，聞仲為商紂的宰相，連續為姜子牙所挫，因此找來眾人欲以十絕陣對付姜子牙，殊不知聞仲命中忌絕字，卻在絕龍谷與姜子牙決戰，後續眾人反過來幫助姜子牙反紂，聞仲只能慘敗。

從籤頭故事中可以看到，此籤告誡切勿一意孤行，認為只要憑藉勇氣與堅持就可以達到目標。故事中聞仲過去戰無不勝，但在不利的地形（絕龍谷）、不適合的戰術（十絕陣），縱然兵法高超亦英雄無用武之地。因此此籤詩在說明柔弱勝剛強，勿與現實針鋒相對正面交鋒，特別是在外部環境可能對己不利的情況下，暫避鋒芒以間接戰略與迂迴路線可能會是解法。

從籤詩看，「一重江水一重山，誰知此去路又難」，代表大環境可能會有許多阻礙，或是原有的方法不一定適用於當前的環境；「任他改求終不過，是非到底未得安」，代表雖想尋找外力協助，但最大的問題還是在內部環境，特別是內部人事會因為是非口舌而出現內耗，正如故事中的聞仲，雖文武雙全且有通天之能，但最後依然因內部人事反叛而無力反撲，這些都是籤詩中對未來環境的提點。

籤詩不是未來的預言或提供答案的處方，而是對於未來環境的預判診斷。當前美國川普回鍋之後，許多施政都讓外界霧裡看花，在川普風格中，未來必定會有許多風浪。而北京的習近平與莫斯科的普亭也絕非省油之燈，國際互動的局勢及國內朝野的對立，都是當務之急。除正面對決之外，《兵法》所說的虛實並進與奇正相間的變化，或許也是籤詩中暗藏的隱喻。

籤詩沒有絕對的吉凶，若求得上上籤卻因此志得意滿，也可能陰溝裡翻船；下下籤的警示，有時更能從險惡環境中找到安全的小徑。籤詩的解讀存乎一心，能從中獲得啟發的就是好籤。