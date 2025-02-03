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上香，政治人物在想什麼

聯合報／ 黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長（台北市）

「英文裡最好笑的七個字是…」美國故總統雷根說：「我是政府來幫你。」春節期間，賴總統、馬前總統等一票政治人物紛紛拜廟上香、撞鐘、祈福，你期待他們腦中在想什麼？又希望他們幫那些忙？或者，好比雷根總統說的，這些人別來添亂就好了！

面對二○二五年，「爭」是台灣民眾最為認同的時局。果然，總統府、行政院和立法院對於憲法訴訟法、財政收支劃分法及國會改革法案等三大修正案，強烈衝撞；政府預算審議過程高度對立，朝野政黨充滿情緒。

民眾期待政府幫那些忙？子貢問政，子曰：「足食，足兵，民信之矣。」人類的幸福是有好的政府。三○年代，大陸北方農民的期望是「三十畝地一頭牛，老婆孩子熱炕頭」，現在的黎民百姓期待政府的，也就是讓他們吃得飽、穿得暖、住得好、生活幸福與工作愉快。拿破崙一世說：「國家不會靠意識形態而繁榮昌盛」，台灣的政治人物卻喜歡操弄民粹；是他們狡詐，還是人民好騙？

權力分配是民主政治的精髓。賴總統少數執政，照理，身段應更柔軟；然而，他和行政院長卓榮泰、民進黨立院總召柯建銘卻是戰狼三人組。法案投輸了，就大法官釋憲；預算被刪了，就推動大罷免，搞的政爭野火全台燒！「什麼是好政府？」德國哲學家歌德說是「教會我們怎樣自治的政府」。賴政府把在野時搞街頭運動的莽撞拿來治國，社會怎能不亂！

台灣現在政局的亂源，來自朝野政黨都深信自己的鐵票打死不會跑，天天在統獨的假議題上打空包彈。事實呢？美國政治家威廉佩恩說：「政府就像鐘表，活力來自於人民，因為政府是由人民推動的，所以，人民也可以摧毀政府。」中間選民在過去廿年間其實鐘擺了好幾回，政治人物何時才會記取教訓？

美國故總統傑佛遜說：「關注人的生命與幸福，而不是他們的毀滅，這是好政府首先與唯一合法的目標。」而人們最適足的幸福感當然來自承平歲月。美國教育家弗萊克斯納曾感嘆，許多國家因戰爭而舉債無數，卻沒有大量舉債來辦教育。

歷史上，大概沒有哪個國家的財富足以兼顧戰爭與文明。川普總統一上台就紛紛要歐盟等世界盟友的國防預算達到ＧＤＰ的百分之五，賴總統豈能想在強國之中占便宜？台灣的國防支出，如照川普要求會高達一兆多億元，它不會拖累攸關民生福祉的教育、衛生和社會福利嗎？

蔣經國時代，很多政務官生日許願都會說「國泰民安」，現在還有政治人物心裡如此期許嗎？

國防預算 美國

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