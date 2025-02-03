DeepSeek加速AI競爭 台灣跟得上？

中國ＡＩ公司DeepSeek迅速崛起，其最新的ＡＩ模型DeepSeek V3和R1在效能與價格上展現巨大優勢，為全球ＡＩ產業帶來震撼。但這場技術革命不僅關乎科技發展，更深刻影響國際政治、資訊安全與經濟競爭。

DeepSeek號稱以極低的成本訓練出媲美國際領先水準的ＡＩ模型，其R1模型具備強大推理能力，被認為可與OpenAI o1競爭。儘管如此，學者認為DeepSeek在ＡＩ訓練成本與效率上的突破，仍屬機器學習發展過程中的必然結果，而非顛覆性創新。不過其開源策略與主流ＡＩ公司的封閉模式形成對比，應更可加速ＡＩ技術的普及與應用。

隨著DeepSeek影響力擴大，多國政府對其潛在風險表達擔憂。資安問題成為討論焦點，包括美國海軍禁止使用DeepSeek、歐洲各國政府也展開調查，台灣政府提醒公務機關應避免使用該產品，以防止機密資訊外流。此外，美國政府質疑DeepSeek的技術來源，指控其可能竊取美國ＡＩ技術，並利用輝達晶片進行開發。國會議員更進一步呼籲收緊對中國的ＡＩ晶片出口限制，以遏制中國ＡＩ產業的發展。

政治因素同樣讓DeepSeek受到關注，其在某些政治敏感議題上展現出自我審查傾向，例如對中國政府立場的迎合，這不僅影響其在自由市場中的可信度，也讓全球用戶對ＡＩ技術的中立性產生質疑。

面對ＡＩ的競爭加劇，美國政府加速推動ＡＩ產業的基礎建設，川普政府更宣布投資五千億美元建設ＡＩ資料中心，以確保美國在ＡＩ領域的領先地位，但此計畫被批評為華而不實、錢未到位。

DeepSeek的影響不僅限於政策與資安層面，也衝擊全球科技產業市場。DeepSeek的發布，直接導致輝達股票單日蒸發約六千億美元，市場對ＡＩ晶片的未來價值產生疑慮。但部分專家認為這是市場的過度反應，因為ＡＩ產業的發展仍高度依賴先進的硬體供應。事實上，ＡＩ技術進步往往帶來對計算資源的更大需求，因此長遠來看，先進晶片仍將在ＡＩ產業中扮演關鍵角色。

在ＡＩ的快速發展之下，號稱要成為「ＡＩ島」的台灣有跟上腳步嗎？ＡＩ需要算力、大量的訓練資料、先進的演算法和人才，四項裡面台灣有哪些？既然黃仁勳和台灣的關係良好，台灣是否可藉力建立起一個先進的國家算力和資料中心？在資料方面，台灣應該有世界上最豐富的正體中文語料，政府和民間應通力合作開發。另外DeepSeek這次之所以一鳴驚人，就是有很好的人才開發出最厲害的演算法，這絕對是台灣的強項，就看政府如何鼓勵和培養了。

DeepSeek的崛起標誌著ＡＩ競爭進入新階段，不僅改變技術發展的路徑，也影響國際貿易與國家安全。這場ＡＩ競賽才剛剛開始，最終的勝者將由科技發展、政策應對與市場競爭共同決定。