聽新聞
0:00 / 0:00

川普關注後院 拉美禍福難測

聯合報／ 張光球／致理科技大學副教授（台北市）

美國國務卿魯比歐是古巴移民後裔，也是第一位拉丁裔國務卿，就任首次出訪地正是拉美，外界認為這是川普總統關注後院的開始。然而，川普對待拉美的態度是善意或惡劣，才是後續觀察的重點。

魯比歐出訪前特別親筆署名一封「美國外交政策回歸美洲」的公開信，強調美國回歸西半球領導地位，美國優先即是更加關注西半球發展，具體共享利益會取代以往的浮華空話，將調整彼此間密切的關鍵供應鏈關係，創造經濟合作良性循環，增加拉美更多就業與成長機會。信末，他特別提及古巴、尼加拉瓜與委內瑞拉造成區域的混亂；中共使用外交及經濟槓桿，例如利用巴拿馬運河，來反抗美國。

魯比歐全文充滿對友好國家的善意，提醒敵意國家對區域的傷害，令筆者想起門羅主義、巨棒政策及羅斯福推論對拉美的迫害。

一八二三年，美國門羅總統提出「美洲是美洲人的美洲」，被解讀為西半球是美國勢力範圍，歐洲列強不得染指，史稱門羅主義，也成為爾後合理化美國干涉拉美事務的依據。

事實上，門羅主義當時的象徵意義大於實質效用，因為法國與神聖同盟準備出兵南美洲奪回西班牙殖民地，但美國的海軍軍力不足，國內還有聯邦派與歐陸派的爭論，只好先轉移焦點。至一八六七年，法、英、西三國入侵拉美的重大戰役共有七次，美國無任何干涉舉動。

一九○一年老羅斯福總統依據門羅主義，言詞溫柔但手持巨棒，對順從美國者給予獎賞，反對者實施武力懲罰，其標準以華府說了算，巴拿馬運河就是在他任內動工建造的，後世稱為巨棒政策。之後，老羅斯福進一步將門羅主義擴大解釋為，美國有權介入歐洲與拉美國家間的紛爭，並配合巨棒政策有理由在西半球行使國際警察權。

二○一八年川普在聯合國大會演說時稱，門羅主義是美國正式的政策，其西半球政策除了是上述三者的延續之外，再加上狂言妄語、資訊虛實混淆、遇強則緩、遇弱則欺，筆者稱之為「川普推論」。

以巴拿馬運河為例，首先，川普說建造運河犧牲三萬八千名美國人，但美國國家衛生研究院的官方紀錄是三百餘人。其次，運河歸還談判開始於共和黨籍總統尼克森，季辛吉表示如不歸還，美國將永遠失去拉美，因為七○年代拉美反美運動風起雲湧，美國節節敗退，故歸還運河表達善意，所以錯怪卡特有失厚道。

再者，原先信誓旦旦指出解放軍正在控制運河區，在無確實證據下，改口戰時和記長江集團會配合北京封鎖運河兩端的港口，刻意忽略包括長榮集團在內還有三座港口可使用。此外，一九八九年老布希出兵巴國是為維持民主體制、保護運河暢通，獲大多數巴人支持；川普搶運河之說已引發巴人強烈的示威抗議，適得其反。

筆者認為魯比歐拉美訪問，象徵意義大於實質作為，關鍵仍在於川普。但川普就職被問到如何處理拉美關係時，輕蔑地表示美國不需要拉美，是它們需要美國；更遑論對加拿大與墨西哥課徵高關稅，毫無合作誠意可言，十足的巨棒政策；就算魯比歐對拉美有再多的感情，也要聽從川普的命令。川普是否出席多明尼加主辦的美洲高峰會議，是後續觀察重點。

川普 巴拿馬運河 美國

延伸閱讀

川普對加墨祭關稅 恐衝擊汽車、電子及農產品

川普關稅政策 日本財長：高度關切對全球經貿影響

川普開啟全球關稅戰…揚言對台灣晶片課關稅 經濟部回應了

新聞稿出包挨批「低級錯誤」 川普前助理狠酸：白癡才能在白宮工作

相關新聞

技術封鎖 難阻陸AI崛起

美國的晶片圍堵政策仍無法阻擋中國ＡＩ的發展。筆者參與二○二五年達沃斯論壇，中美人工智慧競爭的格局成為關注焦點。針對中國Ａ...

川普關注後院 拉美禍福難測

美國國務卿魯比歐是古巴移民後裔，也是第一位拉丁裔國務卿，就任首次出訪地正是拉美，外界認為這是川普總統關注後院的開始。然而...

科技．人文聯合講座／從台積電到曼哈頓計畫的啟示

根據美國媒體報導，台積電位於亞利桑那州的第一座晶圓廠在初期的良率表現十分出色，甚至超越了台灣同類型廠區的水準。對於先前因...

DeepSeek加速AI競爭 台灣跟得上？

中國ＡＩ公司DeepSeek迅速崛起，其最新的ＡＩ模型DeepSeek V3和R1在效能與價格上展現巨大優勢，為全球ＡＩ...

上香，政治人物在想什麼

「英文裡最好笑的七個字是…」美國故總統雷根說：「我是政府來幫你。」春節期間，賴總統、馬前總統等一票政治人物紛紛拜廟上香、...

春節罷不休 藍白應再團結迎戰

民進黨立法院黨團總召柯建銘於年假前喊出大罷免，使得春節假期沒能好好享受快樂時光，卻普設罷免連署站，大力推動缺乏正當性、破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。