技術封鎖 難阻陸AI崛起

美國的晶片圍堵政策仍無法阻擋中國ＡＩ的發展。筆者參與二○二五年達沃斯論壇，中美人工智慧競爭的格局成為關注焦點。針對中國ＡＩ產業的發展，美國強調自身在ＡＩ領域的戰略利益。與此同時，中國ＡＩ實驗室DeepSeek在技術水準上已與美國同行並駕齊驅，即便面對美國對中國高階晶片的出口禁令，並未真正難倒中國公司。這樣的情況再次凸顯了一個關鍵現實，即美國試圖透過晶片禁令來圍堵中國ＡＩ發展的戰略，效果仍然有限。

美國政府長期以來認為，高階晶片是ＡＩ競賽的關鍵。通過切斷中國對NVIDIA A100、H100等高性能ＧＰＵ的取得，美國希望拖慢中國ＡＩ產業的發展。然而從DeepSeek等中國企業的技術進展來看，這一封鎖策略並未達成預期目標。中國ＡＩ產業已經在技術改進與基礎設施建設上投入巨大資源，並且透過「軟體優化＋硬體替代」的方式來應對晶片短缺。DeepSeek等公司能夠在有限的計算資源下，透過演算法優化，達成與美國ＡＩ企業類似的技術水準。此外，中國也在尋找更多自主研發的硬體解決方案，包括使用華為的昇騰晶片，甚至透過更多小型化、模組化設計來降低對美國晶片的依賴，當然也包括偷偷購買以突破美國的晶片禁令。

這種持續突破的發展模式，符合中國一貫的模仿改進與逆向工程策略，其核心理念是透過持續的小幅度改進，逐步達到卓越，而非依賴單一革命性突破，這正是中國ＡＩ產業的現況。DeepSeek的發展過程就是這一理念的體現，他們以較少的資源和成本，透過細緻的優化與創新，開發出可與美國科技巨頭相匹敵的ＡＩ模型。這意味著中國ＡＩ企業不會因為單一技術瓶頸而停滯不前，反而會在持續的調整與優化中找到突破口。西方國家若仍然以傳統「技術封鎖」的思維來應對中國ＡＩ的崛起，恐怕難以真正達到效果。

美國若希望在ＡＩ競爭中維持領先，不能僅依賴技術封鎖，還必須投入更多資源擴建ＡＩ產業的基礎建設。在達沃斯論壇上，論者強調美國必須建造更多超級資料中心，以支援ＡＩ訓練與應用的發展；這凸顯了單靠圍堵中國，無法確保美國ＡＩ競爭力，美國必須強化自身的技術與產業布局。目前美國ＡＩ企業雖然技術領先，但資料中心的擴展速度遠不及ＡＩ訓練需求的增長。反觀中國，在政府政策與市場需求的雙重推動下，正大力擴建ＡＩ計算基礎設施，為未來ＡＩ應用提供更穩固的支撐。如果美國政府過度關注如何封鎖中國，而忽視自身ＡＩ產業發展的核心需求，那麼美國在ＡＩ領域的領導地位可能會逐漸被削弱。

當前中美ＡＩ競爭已進入技術自立與基礎設施建設的新階段，DeepSeek等中國ＡＩ企業的發展證明，即便面對高階晶片禁售，中國仍然能夠透過技術優化、供應鏈調整與基礎設施建設，保持ＡＩ產業的成長動能。美國政府應當加大研發投資、擴建資料中心、提升計算資源供應，並支持ＡＩ新創企業的發展。如果美國無法意識到這一點，未來來自中國ＡＩ競爭的震盪可能會層出不窮。