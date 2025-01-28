開心品年菜 好話祝祥年

聯合國教科文組織去年將農曆春節列為「人類非物質文化遺產」，說明春節的意義在於迎新送舊、飲水思源，虔誠許願祈求男添百福、女納千祥、家庭團圓、社會和諧、國泰民安。孟子曰：「天時不如地利，地利不如人和。」要人和，便須先存善心，更要說好話，這就是所謂的「過年」。在這說些好話，還請手彈鋼琴望指點，鈍刀切菜望缸幫。

恭喜大家新年發財新年好，一帆風順年年好；萬事如意步步高，順順利利一年又比一年好。豬祀如意鼠來寶，牛年得意虎年好；兔年發達龍年旺，今年蛇年會更好。恭喜大家新年好，好新年；四季平安，五福臨門，蛇燦蓮花，脫殼成龍，福氣好過一年又一年。聽那鞭炮熱鬧響連天，春風滿面，大家都來迎新年。

今日見面笑連連，講些四句來結緣。阿公聽了好過張古老，阿婆聽了媲美獻壽麻姑仙；先生聽了添福又添壽，後生聽了賺錢又賺錢；阿哥聽了長命百歲如彭祖，阿妹聽了花容漂亮如天仙；師傅聽了事業發達又發達，同學聽了成績進前又進前；小朋友聽了可以收到更多的壓歲錢，嬰兒聽了高興到開懷展笑顏；長大一定有山有水有良田，能文能武能賺錢。祝福大家闔家平安，財丁兩旺，富貴萬萬年。

福氣多來又長壽，福多多福多多福，壽長長壽長長壽；十福百福全家福，千春萬春滿堂春。福如東海長流水，壽比南山萬年松；福如東海年年旺，壽比南山步步高。年三十，敬天敬地敬天公，敬了天公，福祿雙至，家族興旺，年年平安年年都寬鬆；年三十，飲水思源敬阿公婆，敬了阿公婆，財丁兩旺，家庭幸福，日日快樂日日都快活。

新年期間，初一人拜神，初二人拜人。客人來了「東西南北隨便坐，回去賺錢多又多」；多講四句讚美客人，「人高面端正，子女個個強」、「頭髮長長， 榮華富貴萬年長；頭髮短短，每日賺錢回家轉；頭髮亮亮，事業發達照四方」。尤其要讚美新婚夫妻，「雙雙對對，萬年富貴」、「兩夫妻，要恩愛，就像鍋子和鍋蓋，要用勤勞和諧來做菜，煮出好子好孫一代又一代」。這大年大節，先準備十二種客家菜，請大家慢慢品來慢慢嘗，品了平安富貴壽年長。

第一豬腸炒薑絲，朝也相思，暮也相思，朝朝暮暮都相思。第二薑絲炒豬腸，榮華富貴萬年長，闔家身體康健福壽長。第三鵝腸炒韭菜，恩恩又愛愛，生出好子好孫一代又一代。第四韭菜炒鵝腸，地久又天長，全家事業發達大吉祥。第五芹菜炒田螺，日日都勤勞，全家幸福快樂多。第六豬肺炒鳳梨，甜甜又蜜蜜，一生一世不分離。第七鳳梨炒豬肺，食了明年生個好寶貝，舌燦蓮花精力最充沛。第八芥菜炆排骨，耿介正直，氣質高雅有風骨，生活永遠不會苦。第九枸杞燉紅棗，皮膚白皙又姣好，青春快樂不會老。 第十鳳雞又鳳肉，食了財丁兩旺，鳳鳴高岡，添福添祿又添壽。十一豬肚鹹菜湯，福星照四方，好花開來滿園香，腹有內涵（鹹）才華揚。十二鹹菜炒豬肚，食了五穀豐登，八方來財，雍容又大度。

今年是「團圓年」，十三兄弟閏六月要回來了，再加一道菜才好，那就是「十三筍乾炆爌肉，步步高升步步福；爌肉炆筍乾，日日平安日日安」。

若要身體壯，飯菜嚼成醬；若要身體好，天天吃紅棗。最後祝福大家「快快樂樂過新年，福星高照添壽年；蛇燦蓮花財丁旺，榮華富貴萬萬年」！