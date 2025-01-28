蛇年新象 賴應革新除弊

青龍尚未了，蛇字吉聯早已然穿街走巷。家是遊子的港灣，不管龍年在外打拚是飛龍在天還是潛龍蟄伏，慈母倚門望，就是翹盼年節團圓。

乙巳蛇年，在五行上乙為木、巳為火，乙巳木火相生，所以這流年的火很旺，是木生火「青龍化蛇」年，會帶來光明之意？還是國會火會更旺？或兩岸、世界局勢更動盪？「巳蛇逢雙春，四牛來耕田」，所謂「雙春」，指的是一年中由於閏月的原因，出現了兩個立春節氣，是隱喻會更辛勞？還是暗示來年要加倍付出才有收獲？

以上雖屬術數及民俗傳說，然揆諸國內外局勢發展，似乎不容樂觀。

蛇字，甲骨文象形字，呈蛇盤屈垂尾之形。蛇在華人世界的形象頗為複雜，既神格化亦妖格化。蛇有小龍之稱，《後漢書．襄楷傳》：「夫龍能變化，蛇亦有神，皆不當死。」小龍有神，是將蛇神格化；蛇為「五毒」之首，似將蛇妖魔化。

清大考古團隊於桃園市觀音白沙屯遺址，發現距今約四千年前的「蛇形陶把」，或許可視為古代部族社會巫覡儀式的祭器，使蛇蒙上宗教、神話的神祕面紗，成為天人溝通的橋梁。

蛇年春吉聯以蛇為主題，大陸央視春晚主題以「巳巳如意，生生不息」為主，大玩諧音梗，表達事事如意。馬前總統親自揮毫寫下「天闊雲繫別螭虎，地迴春風見小龍」，螭虎是戰國晚期玉器的紋飾，傳說中是龍子之一，小龍就是蛇。台北蔣市長吉聯以「蛇馬龍鶴」為題，台語諧音「什麼攏賀」，民進黨議員卻批有「統戰」意味，將馬英九與馬龍扯入，雖屬惡意評論，惟蔣市長玩諧音梗過頭，令人感到不知春聯文化為何。

賴總統的吉聯題詞是「六順和春」，據總統府表示「六」呼應蛇於十二生肖中排序第六的意涵，台語的「蛇」為「溜」，有流利順暢之意；「順」代表順遂，「和」寓意和諧，「春」喻生機蓬勃，其音於台語則為「興盛有餘」之意。視蛇為「溜」，且巨蟒稱為「溜公」，用在總統吉聯上總覺得怪異好笑。

進一步探討「六順」，應出自《左傳》：「君義、臣行、父慈、子孝、兄愛、弟敬」，同時提出「六逆」：「賤妨貴、少陵長、遠間親、新間舊、小加大、淫破義」。賴總統執政不到一年來，聯合報年度代表字票選第一名即「貪」字，官員貪瀆橫行、朝野衝突、社會分裂、兩岸局勢動盪，件件皆違「六順」而向「六逆」呼應。

歲次更迭，如蟬蛇換皮，賴清德總統應思革除弊害，迎接乙巳年新氣象。