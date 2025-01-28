年假送暖別打烊 助街友度寒冬

一年最長的假期，將台北打回原形，素顏的首善之都，到處都冷冷清清！平日被喧囂覆蓋的街友，如今變得如此清晰。

騎著U-Bike準備到希望廣場採買年貨的我，途經二二八公園，一位手持礦泉水、衣著齊整、看似遊客尋常的中年男子，走到垃圾桶前，忽然將手伸進去翻攪，因年假，人潮驟減的公園，連殘餘食物也難尋。

他失望地離開公園，沿街道往台大醫院前進，眼尖的他，在機車格縫隙地上，發現一片完整的花生厚片吐司，難掩興奮地撿拾起來，拍一拍，從口袋掏出一只塑膠袋，慎重地裝進去，再放入外套內側口袋。

回家後，我跟母親提起這件事；母親說前幾天她到公園散步，也看到一位穿著西裝的男子在翻垃圾桶，令她十分傻眼！

我常去的圖書館樓下，多年來，則住了一名老街友。之前，身體健康時，他都會去做資源回收，養活自己，盡量把家當刪到最少，避免影響他人。從去年開始，他的雙手多了助行器，也常看他在吃藥。

這位老街友大概是喜歡閱讀，所以選擇住在圖書館門口，每次在圖書館看到他，不是在看報紙就是讀書，有時讀累了，就趴在書本上睡著。

之前，做資源回收時，只能利用空閒時間閱讀，現在生病了，整天都待在圖書館。開心的是閱讀時間延長；憂愁的是閉館後，身體變虛弱的他，得面對愈來愈難應付的極端氣候。

這陣子，大陸冷氣團一波波，連有家可住的人，都抵擋不住酷寒，年紀輕輕去「做仙」，至於那些無家可歸者的處境，就更令人擔憂了！

無奈的是，電視最近最火紅的新聞，大都是哪個縣市和哪些可愛玩偶合作、即將到來的燈會主燈有多嚇人。我知道現在人壓力很大，所以市府想盡辦法為市民舒壓，順便帶來觀光人潮，但是在鎂光燈外的暗處，有不少無家可歸的人，正想盡辦法和低溫戰鬥，政府不能忽視。

除了萬華龍山寺和台北車站之外，其實整座城市的陰暗角落，還有很多街友在流浪，需要協助。

希望民間慈善機構和政府公家單位的溫暖，不要隨著年假而打烊，在城市停止運作這幾天，更應該學習媽祖四處繞境，走進暗街小巷，即便只是贈與一些乾糧、保久乳和暖暖包，也能幫助街友度過寒冬。

街友養成原因複雜，但視而不見，絕不會讓社會變得更好。

最近到寺廟拜拜，看到很多善男信女，添香油毫不手軟，門口還聚集一些慈善機構在募款；即便真假難辨，許多人仍大方掏錢，可見得，即便詐騙橫行，大家仍然充滿善心，選擇相信。

何不把這份暖流，化成物資，布施給偶遇的街友？把街友當成一群「暫時無法結束遶境」的行者，而我們這群城市居民，是媽祖遶境時免費提供飲食的善心人。

在長長的年假中，在無盡的寒夜裡，希望人人當社會局的眼睛，一起做菩薩的事。