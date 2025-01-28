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蛇年歡喜 循光前行

聯合報／ 洪金鳳／行政人員（高雄市）

蛇年來臨，對我來說意義非凡，因為生肖屬蛇的我，已過了六次蛇年（含出生那年），年歲即將邁向一甲子。生於嬰兒潮的我，見證過我們國家貧乏落後的過去，也遇到經濟起飛的世代，在資訊進步與科技發達的現代，我們擁有穩定的生活。

經濟無虞的日子，讓我在耳順之齡、蛇年初始，心懷感恩，展望未來，希望秉持前人留下的恩澤，繼續努力不懈，讓我們無以計數的後代，都能永續享有經濟繁榮、生活無憂的未來。

近期在網路平台看到許多蛇年祝賀語，讓我歡喜連連，諸如蛇（時）來運轉、百蛇（事）可樂、喜蛇（事）臨門、有蛇（捨）有得、蛇（十）拿九穩、蛇（十）分美滿、蛇蛇（事事）如意、好蛇（事）成雙、豐衣足蛇（食）、蛇麼攏賀（什麼都好）…看到這些祝福雙關語，讓人不自覺地嘴角上揚，會心一笑。

期盼蛇年歡喜，就從這一笑開啟，接著能人和事和、經濟發展、災禍不來、歲月靜好，每個人都能「蛇麼攏毋驚」，循著有光的方向前行。

嬰兒潮 經濟發展 蛇年

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