願金蛇蛻變 新年勝舊年

號稱「地表人類最大遷徙」的大陸春運早已啟動，看著網路上綿延幾公里的壯觀車陣和人潮，令人震撼。璀璨的車燈一路照亮故鄉的方向，舟車勞頓，顛沛流離只為奔赴家的懷抱，那裡有熟悉的故土鄉親，有父母的殷殷期盼。

華人的過年總是那樣牽動人心，「他鄉縱有當頭月，不及故鄉一盞燈」。看到一個影片，一個六、七歲的小女孩守在天橋，等著跑貨車的爸爸從橋下開車過去，小女孩開心揮舞著雙手，跳著喊著「爸爸，我在這裡」！爸爸卻只能按幾聲喇叭回應，然後車燈漸漸消失在遠方。這則影片讓我熱淚盈眶。想必爸爸跑完這趟車就可以回家團圓了，生活不易，但有家人的等待守候，一切奔波都有了意義。

攜家帶眷準備返鄉過年的陸配朋友說，除了去城裡看看父母和家人團圓，也想去鄉下看看兒時的老房子；即便老家沒人居住，仍然會給老房子貼上春聯，踩踩故鄉的田間原野。光想那畫面，就讓多少離鄉遊子潸然淚下。

同事說今年年假長，準備自己做蘿蔔糕贈送親友，讓大家都沾上好彩頭。想起小時候的年，家家戶戶都是手作年糕發糕，掀開蒸籠的剎那，一屋子的氤氳氣氛，是闔家團圓的歡樂喜氣。

路過的一處社區，庭院的樹木掛著幾個大紅燈籠，點亮整個星空。不知誰家的收音機反覆播放著「恭喜恭喜恭喜你」，歌聲中飄著濃濃的年味。

昨日去年貨大街，人潮擠得水泄不通。一對年輕夫妻手裡拿著採購的一袋麻粩，嘴裡嘀咕著：「這一點點要兩百五，也太貴了吧」！卻還是樂呵呵邊走邊吃，萬物飛漲，年依然簡單快樂。

一對貌不起眼的老夫妻擺攤，現場揮毫，老先生龍飛鳳舞寫著春聯，老太太則在春聯上畫著牡丹國畫，吸引眾多圍觀人潮；高手在民間，精湛的書法國畫藝術讓人讚嘆之餘，也透著一份生活的感動。

過去這一年，世界各地戰火紛飛，世局動盪；天災人禍頻傳，物價飆漲，生活不易。值得慶幸的是我們都還在、希望也在。

北漂的年輕朋友說，回家過年要置辦一身好一點的行頭，買一些過得去的伴手禮；不為衣錦還鄉，不為愛面子的攀比，只為了讓老父母能寬心，更是對來年美好生活的盼望。

金蛇舞新春，每年都會蛻皮的蛇，象徵更新、成長和重生；凡是過往，皆為序章，告別過去一年的紛擾和不如意。唐朝元稹〈歲日〉詩云：「一日今年始，一年前事空」把往事歸零，重新出發。

唐太宗李世民〈守歲〉詩：「暮景斜芳殿，年華麗綺宮。寒辭去冬雪，暖帶入春風。階馥舒梅素，盤花捲燭紅。共歡新故歲，迎送一宵中」。

共歡新故歲，願回家團圓的你，願仍在他鄉的你，新的一年如金蛇蛻變，重獲希望、喜悅和幸福，願新年勝舊年。