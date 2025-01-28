科技．人文聯合講座／川普2.0的In和Out

放眼望去，川普2.0的就職大典像是上流社會的聯歡趴，世界前五大億萬富豪包括Tesla的馬斯克、Amazon的貝佐斯、Meta的祖克柏、Google的皮伽及Apple的庫克全都出席，就連抖音的周受資也應邀觀禮了。這說明了對照前任拜登，以聯邦ＦＴＣ（公平會）及司法部的反托拉斯局兩大主力，起訴並箝制這些科技業者，甚至禁止抖音，川普2.0將有政策大轉彎。

儘管川普1.0主打管制高科技業者，甚至要求出售抖音，而這些訴求也都被拜登一一接收了，但重磅回歸的川普2.0不會重複老路。因為川普要推動ＭＥＧＡ計畫，不會拒絕任何能達成目標的交易，故他大方地接受貝佐斯、祖克柏等的就職捐獻，也毫不避諱地說讓甲骨文買下海外抖音的一半股份，禁用抖音就算翻篇了。

臉書宣布不再使用第三方事實查核機制調控用戶貼文，表面上說法是維護言論自由，其實就是恭迎川普回到臉書重啟帳號。儘管被人權團體及廣告商批評，對祖克柏而言，沒有什麼比擁抱主流民意、讓川粉回流，擴大用戶基礎帶來的商業效益更實際了，這些批評不過是蚊子蒼蠅嗡嗡叫罷了！

川普2.0除了讓事實查核不再流行外，氣候變遷及淨零減碳議題也要走入冰原。川普一上任就以不能獨厚電動車技術為由簽署行政命令，取消購買電動車的七五○○元抵稅額度及設置充電站的補助，所有電動車廠如Rivian及Lucid的股價都應聲倒地。Tesla之所以倖免於難，因其是川普概念股；以目前馬斯克和川普的鐵桿兄弟情，應可輕易說服ＮＡＳＡ、國防部為其旗下的SpaceX及低軌衛星服務Star Link埋單。

而最夯的川普概念股當屬加密貨幣。川普一月廿三日簽署的行政命令說明：「數位資產將在美國創新、經濟發展和國際領導地位上扮演著重要角色」，意味著加密貨幣即將納入ＳＥＣ（金管會）監管體系及合法化。因此，穩定幣市場今年已成長至二千億美元的規模，川普自己發行的「迷因幣」（$Trump）也在就職前夕達到歷史新高的七十美元單價。

事實上，拜登政府擔心，允許加密貨幣將會造成現有金融體系的巨幅波盪；而禁止其合法化的態度，已引起加密貨幣新貴與傳統金融業者的雙雙不滿，因為前者無法合法地接觸大眾資金、從事存放貸款業務，無異局限其發展；後者則不能進入日益壯大的新興市場，放棄大好商機，禁錮於獲利有限的傳統投資商品。川普2.0讓雙方解套及融合，則金融與加密貨幣的併購風即將吹起，只是不確定是哪方併購另一方。

對中國、台灣、俄羅斯、烏克蘭、以色列和巴勒斯坦等無涉地緣政治的他國人士而言，川普2.0給已是全世界最大交易規模且還在成長的美股市場，帶來新的投資題材和另一波炒作機會！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）