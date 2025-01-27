從DeepSeek和Musktalk007頻道談起 美禁令正逼出更強中國

中國「深度求索」（DeepSeek）公司最近橫空出世，用五百多萬美元和低功能晶片做出了OpenAI投入不止十億美金和採用高端晶片的成果。不但如此，他們公布內容和准許免費下載，也發表論文公開了研究出來的新方法，震撼了矽谷乃至全世界的人工智能界。

去年兩岸都慶祝中國氣象學會一百周年，我被邀請參加在北京的「百年百人講壇」。其中一場是AI，演講的幾位年輕教授，年紀是我的一半，但是他們的頭腦贏我一個量級。如果按照研究貢獻而不是比履歷表的長度，不要說百人，就是千人也輪不到我。

一個月前出現一個AI製作的頻道「MuskTalk007」，用深偽技術做出馬斯克本人影像發言。MuskTalk007頻發布中國科技和軍事進步的消息，很多人懷疑是中國的認知作戰。可是用語和表達方式又不像中共宣傳部門能做出來的。

講到的軍事部分，包括鳴笛戰機和四川兩棲攻擊艦的內容，明顯是根據中共發表的資訊；這些紙上的圖文能不能真的嚇到美國海軍很難講，但我在它另一個節目裡看到MuskTalk007深入探討美國冷戰期間的國防研究計畫，如ARPA和DARPA（internet誕生的母親）的發展歷程。我一九七二年進入海軍研究院任教的時候，親眼看到ARPA和DARPA發展的過程。雷根的星戰計畫主持人離職後申請我們學校的職位時，我是面談委員之一。

今天看到MuskTalk007講述這一段歷史，雖然都是公開資料，但是如果中共宣傳機器能這麼精確分析，有點不可思議。加上MuskTalk007在濟州機場災難和SPACE-X爆炸後討論的細節，讓我覺得它會不會真和馬斯克有關？

東風26飛彈服役以後，美國兵棋推演的結果，已使戰時航母是否接近台海成為爭議問題。前幾天MuskTalk007談到鷹擊21飛彈。如果宣傳品說的屬實，美國軍艦會不會靠近到一千公里就更難說了。共軍在整體作戰系統包括硬軟體和C4I（指揮、控制、通訊、電腦、情報）方面落後美軍不少。

可是美國也有一個弱點，就是對士兵戰死極度敏感。中共練兵理論和俄羅斯相近，絕對不會像美軍那樣重視士兵性命。美國近來強調台灣應加強陸地戰準備，正反映出這一現實。

中國的AI和武器進步都受惠於美國對高端晶片的禁運，他們被迫依靠低端晶片，結果發展出大量的低端晶片產能和創新的多組集合運用，在縮小體積並不重要的應用上發揮取代高端晶片的功能。這是西方很多有識之士，包括拜登的商業部長都提出過警告的。

我一方面驚嘆中國十四億人口裡好像有無窮盡的天才和創新能力，另方面很悲哀中美競爭和兩岸矛盾讓這些力量被用在武器和威脅上。民族復興也好，台灣獨立也好，太多野心和短視的政客會帶來何等災難！如果中美為共同造福人類合作而不是爭霸，那兩岸人民會何其幸福、人類前途會何等光明！