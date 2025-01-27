兩岸觀光破冰 先交流再對話

近日大陸文旅部宣布將開放閩滬兩省市團客來台，至今政府仍未公開宣布解除禁團令、解除大陸及港澳地區旅遊橙色警戒，並堅持雙方交流對等數量，兩岸觀光交流政策並未產生相向。

台灣堅持禁團令、不承認九二共識，卻主張觀光小兩會對話；陸方強調不需小兩會對話、沒有九二共識就沒有對話，短期內要恢復觀光交流非常不易。較折衷且務實可行的做法，是既然陸文旅部已贊成，政府就不要再堅持小兩會談判及要求對等數量名額交流，建議先直接開放、邊走邊談，再滾動式修正。

兩岸觀光旅遊交流，看似融冰走向春暖花開。儘管政府重申歡迎陸客來台，卻一再呼籲兩岸盡速循小兩會溝通；希望恢復兩岸觀光不要以政治為前提。問題是，大陸雖要恢復組團來台觀光，且不與九二共識掛勾，但也不願召開小兩會。雙方雞同鴨講，看似對啟動兩岸觀光交流具有目標共識，實則設置門檻自我設限也甩鍋對方。

首先，民進黨政府單獨對陸設限，形成歧視性對策。二○二二年台灣出境旅遊解封後，唯獨無法組團赴陸觀光，重創台旅行社業務，也限制民眾組團至陸旅行權利。從業人員流失超過一萬人，若要再恢復兩岸觀光交流，需要補足觀光旅遊業人力資源，然政策不穩定卻阻礙業者聘僱人員。

其次，禁團令對出境旅遊產生排擠及引導效果。禁團令致專營大陸遊的旅行社缺乏客源，而專營日韓泰國旅遊的旅行社則客源增多。限制赴陸觀光，客群被引導至東南亞、東北亞和歐美國家，降低民眾赴陸觀光及探親訪友機會，亦降低對大陸的認識，不僅傷及旅遊業發展，也不利於營造兩岸人民親善關係。

復次，禁團令產生寒蟬效應，業者不敢上架預售大陸遊商品，只能售賣自由行行程。禁止旅行團赴陸，致轉以化整為零方式，在台先以自由行名目出境，至大陸後再整合，反損害民眾權益。

禁團令已致觀光產業畸形發展，造成政府與旅遊業界彼此懷疑、猜忌及不信任，如批判化整為零的出團方式是「假自由行真出團」；然旅遊業變通行為，豈非源自政府禁團令限制？而假自由行真組團，亦形同挑戰公權力。

政黨輪替後產生兩岸政策重大斷裂，政府不承認九二共識，已無第一軌道官方正式對話管道，也無第二軌道兩岸兩會協商，即使第三軌道民間組織複委託模式協商的小兩會也付之闕如。現大陸願意恢復觀光交流，政府實不必堅持以小兩會對話為前提，就像大陸也未堅持台灣要承認九二共識始恢復觀光交流，應先交流再尋求對話的機會之窗。