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請不起手語老師 自曝其短

聯合報／ 鄭國成／瘖者、大學助理教授（花縣壽豐）

行政院新聞傳播業務費遭在野黨刪除，行政院發言人向聽障朋友致歉「請不起手語老師」。在野黨砲轟行政院記者會之預算包含直播間維護、伺服器系統維運、手語老師，怎卻是選擇「直播照播、老師消失」？

朝野針鋒相對，無辜遭殃則是聽障社群。然行政院長卓榮泰譬喻：「難道以後中央給車不給油、開門不給水電嗎？」乍聞言之成理，可嘆所言差矣！畢竟遇到問題是一，退求其次解決方案則多。設若汽車缺油，改換機車代步何妨？倘使水電缺乏，改由發電機替代何難？豈能未思他途，毫無權變之計，僅憑一句「請不起手語老師」利刃冷光斷喪聽障社群之幸福？分明自曝行政院團隊智能其短！

宋太宗趙光義《戒石銘》歷史名言：「爾俸爾祿，民膏民脂；下民易虐，上天難欺。」解決問題，事在人為，差在有心無心、為與不為而已。全民皆知中央政府總預算已創歷史新高，行政院能否調節相關預算，撥款繼續支持手譯員？肯否降格以求向台北市社會局申請「聽語障溝通服務方案」免費服務？願否自行尋找快速聽打員，給我們逐一不漏之字幕？

聽障社群心靈澄澈、眼睛雪亮。當家者豈能一面哭窮施政窒礙難行，另面卻大撒幣推動大罷免氛圍？若有心有為維護弱勢者權益，我等必定感恩戴德！下次投票或可考慮選彼圖報。

手語 社群 行政院

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