承經國先生遺澤 賴應反躬自省

一月十三日乃故總統蔣經國先生忌辰，身為中華民國最受愛戴的總統，經濟上，推動十大建設，為我國「亞洲四小龍」經濟奇蹟奠基；文化上，繼往聖絕學，傳承中華文化；政治上，推動解嚴與民主化、開放老兵返鄉探親，為兩岸交流、良制一國開路。

緬懷先人之餘，我們應思考，經國先生若仍在位會如何治國？謹列筆者見解如下：

一、澄清吏治，落實「法制到法治」

近期，因背信罪遭判刑確定、尚欠國家鉅款之台糖前董事長、前民進黨新潮流要員吳乃仁被爆與檢察官多人餐敘，引人側目。惟觀吳乃仁滔天權勢，能讓賴總統「以政治生命擔保其清白」，此次踰矩也不令人意外。

筆者不由憶起一九八七年經國先生宣布解嚴，次年因病離世，時任參謀總長的郝柏村率領三軍謹守憲法、支持李登輝副總統順利完成政權交替。我國得以民主化，經國先生的知人善任功不可沒。

觀經國先生治國，有孫運璿、李國鼎、趙耀東、蕭萬長等精英，充分體現用人不分立場、唯才是舉。反觀當今為政者，從吳乃仁到縱容霸凌的許銘春，任人唯親；為官者也不乏違法亂紀，令人有昨是今非之嘆。

二、務實治國，修「非核家園目標」條款

近日台電被爆將風機葉片殘骸「暫置」於港務公司土地上，顯對綠電垃圾束手無策；可見能源政策紊亂、綠電產業亦有欠成熟。

為支援經濟發展，經國先生引進低空汙、供電穩定的核能。有了核能助推，我國經濟持續發展茁壯。

近日和碩董事長童子賢呼籲應修正「非核家園目標」條款。誠如筆者多次指出，二○一八年「以核養綠」公投乃選民向民進黨「非核神主牌」說不。如今公投已逾六年，賴政府竟仍將非核奉為圭臬！對比經國先生發展核電的洞見，緊抱非核神主牌不放的領導人談何務實？

三、革故鼎新，推國營企業民營化

去年底，中鋼配合風電國產化成立之興達海基慘澹收場，中鋼及政府虧損六十四億民脂民膏。或認為，興達海基落幕乃我國風電產業的失敗。惟業務相似的私營企業「世紀風電」至今仍穩步發展；失敗的究竟是我國風電產業抑或是公股事業？

承經國先生解嚴、開放遺志，一九八九年行政院成立行政院公營事業民營化推動小組推動民營化。惟迄今中鋼等號稱民營化成功之泛公股民營事業，仍因政府持股決策受其掣肘，實與經國先生開放理念背道而馳。

針對興達海基虧損，經濟部郭部長指出就公司法而言中鋼應自行負責。而筆者以為，公股事業徹底民營化乃董事能「自決其志」並令其「自行負責並究責」的前提。賴總統、郭部長以為然否？

四、拋開「互不隸屬」、重拾一中共識

近日，美國總統川普將如何處理美陸台關係成為焦點。誠如周陽山先生所述，川普政府強調保守價值、否定多元性別、擁抱油氣能源，與民主黨的綠能、進步價值迥異，給緊跟美國腳步的民進黨政府出了難題。

若經國先生在位會如何處之？首先，鑑於經國先生對一中原則、國家統一的堅持，賴總統「互不隸屬論」下兩岸兵凶戰危的現狀根本不會出現。其次，經國先生能從「不接觸、不談判、不妥協」、堅決反共，到開放老兵返鄉探親，其對兩岸是務實的、有洞見的。若賴總統能秉持經國先生的務實態度與遵憲（一中憲法）立場，放棄違憲的「務實台獨」，則問題自然迎刃而解。

不久將迎來經國先生一一五歲冥誕與孫中山先生一百周年忌辰，若賴總統認同先賢精神，則其應傳承的不僅是他們篳路襤褸建設的國家，更是彼等銳意改革的洞見與毅力。

祝福讀者新的一年「蛇馬龍鶴」—什麼攏好！